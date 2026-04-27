白宮記者晚宴槍擊｜網瘋傳男子穩坐桌邊淡定食沙律 不逃命原因曝光

美國白宮晚宴日前發生槍擊案，全場賓客紛紛驚恐躲到桌下避難，但網民在新聞報道畫面中，發現有一名男子穩坐在椅子上、面不改容繼續享用餐點，相關畫面在網上瘋傳。



《每日郵報》報道，槍聲大作之際，賓客們嚇得驚慌失措。特勤人員衝入宴會廳護送正副總統與內閣官員離開，另一些探員逐桌清查，並且迅速護送其他貴賓撤離。混亂之際，該名男子坐在距離主舞台幾步之外，眼神平靜地看著眼前一切發展，不忘持續把叉子送到嘴邊。

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊︱教師槍手衝閘畫面曝光 特朗普公開疑犯被捕照︱有片

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊︱疑犯身懷長短槍及利刀 據報開多達8槍

這名男子事後被證實是頂尖經紀公司「創意藝術家經紀公司」（Creative Artists Agency）的高層格蘭茲（Michael Glantz）。他事後受訪時強調無意淡化事件嚴重性，但當下他完全不覺得需要驚慌失措，只想親眼看看到底發生了什麼事。他說：「我是紐約人。你知道，我們每天都活在警報聲和騷動之中，所以這種事並不會影響到我。」

格蘭茲回憶，槍擊爆發時，布拉塔芝士沙侓（burrata salad）已經端上桌。他說：「我不太吃蔬菜，所以我在吃上面的芝士，是布拉塔芝士耶！接着突然之間，我看到這些全副武裝、身穿防彈背心的傢伙衝進來，而我只是一邊看着，一邊吃布拉塔。」

相關新聞：白宮記者晚宴槍擊 | 回應急撤時「跌倒」 特朗普：按特工要求「趴地」

為甚麼不跟著其他人趴地躲避？格蘭茲表示自己背部不好，趴下之後可能很難站起來，而且他有嚴重潔癖，「一想到穿着新燕尾服趴在希爾頓的地板上，我就覺得好噁心。」不少賓客起身後，禮服沾滿污漬和食物殘渣，更讓他覺得自己做出正確的選擇。

格蘭茲表示，他過去至少出席過15屆記者晚宴，這次時隔多年再次參加，沒想到以這種方式留名。