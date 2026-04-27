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墨西哥選美皇后遭連開12槍擊斃 家姑發惡：兒子是我的，她搶了！

即時國際
更新時間：15:45 2026-04-27 HKT
發佈時間：15:45 2026-04-27 HKT

墨西哥近日傳出一宗震驚社會的家庭槍擊命案，27歲的前選美皇后戈麥斯（Carolina Flores Gomez）4月15日在墨西哥城高級住宅區波蘭科住處遭人槍殺，兇手竟是她的家姑。案發經過被家中監視鏡頭完整拍下，家姑行兇後冷淡地向兒子說：「你是我的，她把你搶走了。」

《紐約郵報》引述西班牙語媒體報道，戈麥斯曾於2017年獲得「下加州青少年環球小姐」后冠，在當地具有一定知名度。

網上流傳的閉路電視畫面顯示，事發當時戈麥斯身穿白色花紋浴袍，在客廳內行走，屋內有嬰兒圍欄、嬰兒車及玩具等生活用品。她經過客廳走向屋後區域，家姑緊跟在後，兩人先後走進一處房間後，突然傳出槍響與尖叫聲，隨後接連傳出多次槍聲。

家姑嫉妒下毒手

戈麥斯的丈夫亞歷杭德羅（Alejandro Gomez）抱着嬰兒進入畫面，並以西班牙語詢問：「那是什麼聲音？」另一把女性質問家姑：「你做了什麼，瘋了嗎？」家姑則冷淡回應說「沒什麼，她惹我生氣」。當死者丈夫追問原因時，家姑表示：「你是我的，她把你搶走了。」

墨西哥城警方表示，已將家姑列為主要嫌疑人，但目前尚未正式起訴，案件仍在調查中。同時，警方在案發後約一天才接報，正就延遲報案的情況展開調查。

死者母親向媒體透露，女婿擔心年幼孩子會被社福機構帶走並送往寄養家庭，因此才會延遲報案。

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