伊朗局勢 | 傳伊朗向美提新方案 先重開霍爾木茲海峽 再談核問題

美國Axios新聞網站引述1名美方官員及2名知情人士披露，伊朗已向美國提出新方案，主張先重開霍爾木茲海峽、結束戰爭，核談判留待後續再議。而美方已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案。

報道指出，美伊外交陷僵局，而伊朗領導層對於核武讓步的幅度仍存在分歧。伊朗的新方案試圖繞過這個問題，尋求更快達成協議。

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阿拉格齊（右）抵俄羅斯訪問，將同普京舉行會談。法新社

阿𣒩拉齊（右）訪問巴基斯坦，與巴國總理夏巴茲會晤。新華社

特朗普表示，如果伊朗希望通過談判結束美伊戰事，可以主動打電話聯絡美方。新華社

伊朗今次透過巴基斯坦居中提出的新方案，聚焦於優先解決霍爾木茲海峽危機與美方封鎖問題。

倡延長停火或永久結束戰爭

方案中提到，美伊停火將延長更長時間，或雙方同意永久結束戰爭；而核談判則待霍爾木茲海峽重新開放，封鎖解除後才會展開。

據悉白宮已收到這份新方案，但尚不清楚美國是否願進一步評估。白宮發言人韋爾斯告訴Axios：「此為事涉敏感的外交議題，美國不透過媒體進行談判。正如總統所說，美國握有籌碼，只會達成以美國人民為優先、絕不允許伊朗擁有核武的協議。」

伊朗外長抵俄 將晤普京

伊朗外長阿拉格齊在巴基斯坦首都伊斯蘭堡同巴方討論了這一新方案，形容伊斯蘭堡之行非常成功。阿拉格齊是在結束對巴基斯坦的訪問、抵達俄羅斯聖彼得堡後作出這番表示的。他說：「我們在經歷了40天的抵抗之後，必須堅決維護伊朗人民的權利並確保國家利益。」

阿拉格齊24日啟程前往巴基斯坦，隨後於26日在阿曼首都馬斯喀特會晤阿曼蘇丹海賽姆，原定出訪下一站是俄羅斯。但阿拉格齊26日傍晚再次抵達伊斯蘭堡，與巴方會晤，當天深夜離開，前往俄羅斯。

阿拉格齊在訪問俄羅斯期間，將會見俄外長拉夫羅夫，並將同俄羅斯總統普京舉行會談，討論戰爭進展和評估最新局勢。

特朗普今開會商伊朗問題

Axios援引相關人士稱，預計美國總統特朗普將於周一（27日）與其國家安全和外交政策團隊就伊朗問題開會。其中一名官員表示，預計此次會議將討論當前與伊朗談判的僵局，以及伊朗戰事下一階段的潛在應對方案。

特朗普較早前表示，如果伊朗希望通過談判結束兩國之間的戰事，可以主動聯絡美國。他說：「如果他們想談，可以來找我們，或者給我們打電話。」