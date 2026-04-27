南韓選舉暴力 | 釜山市長候選人街頭造勢 遭潑灑飲料襲擊 頭部撞地一度昏迷

南韓地方選舉進入衝刺階段之際，改革新黨釜山市長候選人鄭莉翰周一上午在釜山金井區路口造勢時，遭不明人士開車接近並潑灑飲料及惡言辱罵。鄭莉翰在躲避過程中不慎摔倒撞及頭部，當場昏迷不醒，要送院救治。警方正全力追緝該名駕車逃逸的嫌犯。

《韓聯社》與競選團隊指，事發於上午8時05分許：鄭莉翰當時正站在釜山金井區的道路旁，向上班民眾揮手打招呼。一輛轎車突然駛近，駕車者先是對鄭莉翰大聲辱罵，隨後朝其方向猛力潑灑不明飲料。

鄭莉翰遇襲前在街頭造勢。jeong21_official IG

嫌犯駕車逃逸 警正全力緝捕

鄭莉翰為了躲避噴濺的液體，頓時失去重心往後摔跌，頭部直接撞擊堅硬地面，當場失去意識，緊急送院搶救。院方正針對其頭部撞擊進行電腦斷層掃描，以確認是否有腦震盪或內出血情況。在經過一連串詳細檢查後，鄭莉翰雖然已經恢復意識，但並非完全復原。

雖然助理第一時間試圖攔阻該輛轎車，但駕車者仍不顧阻攔，隨即踩下油門逃離現場。

競選團隊譴責選舉暴力

競選團隊對此暴力行為表示嚴厲譴責，強調民主選舉不應容忍任何形式的身體與言語暴力。

釜山警方獲報後已成立專案小組，警方目前正沿路調閱監視器畫面與車輛行車紀錄器，已掌握肇事車輛的車牌號碼與型號。