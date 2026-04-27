美國官方語言 | 美將迎建國250周年 作家倡官方語言改稱「美國語」

美國今年7月將慶祝建國250周年，曾任內政部長伯格姆幕僚的作家洛克伍德（Rob Lockwood），建議總統特朗普將美國官方語言更名為「美國語」（American），不要再叫「英語」（English）或「美式英語」（American English），以擺脫與英國的語言連結。

洛克伍德投書《華盛頓郵報》，呼籲美國採用屬於自己的語言，並於上周六上在清談節目《霍士與朋友們》（Fox and Friends）討論這篇文章。

有作家建議特朗普將美國官方語言更名為「美國語」。新華社

美國今年7月將慶祝建國250周年。新華社

擺脫與英國語言連結

洛克伍德說：「夠了，別再叫英語，別再叫美式英語，我們就直接叫它『美國語』。」

他表示，特朗普有能力讓美國擺脫英國標準英語，同時主張，雖然美國兩個半世紀前已宣告從英國獨立，語言卻仍與過往牽連。

應正式承認美國語言版本

洛克伍德說，美國早已發展出屬於自己的語言版本，應該正式予以承認。

特朗普在第2任期內並未迴避改變國家語言，2025年3月，他簽署行政命令，將英語指定為美國的官方語言，政府稱此舉旨在讓國家團結。

在此之前，特朗普政府已進行其他更名行動，包括2025年1月將墨西哥灣（Gulf of Mexico）改稱「美國灣」（Gulf of America）。