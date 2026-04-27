白宮記者晚宴槍擊 | 槍手自稱「友善聯邦刺客」 宣洩對特朗普政府不滿

美國傳媒報道，白宮記者協會晚宴槍擊案嫌犯艾倫在上周六（25日）事發前幾分鐘向家人發送一份電郵宣言，自稱「友善的聯邦刺客」，不滿特朗普政府所做的一切，稱其行動以聯邦政府官員為目標。代理司法部長布蘭奇研判，槍手的目標可能包括總統特朗普。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述知情人士報道，艾倫在事件發生前約10分鐘，向家人發送一封電郵宣言，聲稱「一想到本屆政府所做的一切，就感到憤怒」。

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司法部研判，槍手的目標是特朗普政府高層，甚至可能包括特朗普本人。法新社

警方事後搜查槍手的寓所。美聯社

聯邦調查局人員在槍手所住社區逐家逐戶走訪查問。美聯社

大批探員到槍手居住社區調查。美聯社

向家人留逾千字宣言 多次提及特朗普

宣言內容多次提及特朗普，但未直接點名他，並暗示對多項政府行動的不滿，包括美國在東太平洋針對走私毒品船隻發動攻擊。

這封宣言內容超過1000字，開頭說了句「大家好！」，接著轉為向家人、同事，甚至他擔心會被捲入暴力的陌生人道歉。信中一邊感謝身邊的人，一邊試圖解釋攻擊事件。

聲稱聯邦政府官員都是目標

調查人員將這封電郵宣言，以及一系列社交媒體貼文和針對其家人的查問，視為迄今為止最明確的證據之一，證明嫌犯的心態和可能動機。

當局又發現多則反特朗普社交媒體貼文，與嫌犯艾倫有關。

艾倫在宣言中指稱聯邦政府官員都是目標，其優先級從高到低排列。他還嘲諷晚宴舉辦地華盛頓希爾頓酒店的保安缺陷「令人難以置信」，指自己我帶了多種武器走進去，但那裡沒有一個人認為他可能構成威脅。他說：「今次活動的保安措施全部集中在室外，主要針對抗議者和當天到達的人員，因為顯然沒有人考慮過如果有人提前一天到達，會發生什麼。」

嘲晚宴場地保安鬆懈

一名白宮官員說，艾倫的一個兄弟收到郵件後，通知康涅狄格州新倫敦市警察局。後者證實，上周六晚10時49分左右、即槍擊事件發生2個多小時後，警方接到電話，對方對槍擊事件表示擔憂。警方隨後聯絡聯邦執法部門，並查問來電者問。

代理司法部長布蘭奇表示，執法人員已對艾倫在加州南部托蘭斯市的住所進行搜查。他說，艾倫過去幾年購買了2把槍，事發前坐火車從洛杉磯經芝加哥抵達華盛頓，提前入住晚宴舉行的希爾頓酒店，應該是單獨行動。據美媒報道，聯邦調查局人員當天還在艾倫所住社區逐家逐戶走訪。

代理司法部長：槍手目標可能包括特朗普

布蘭奇研判，槍手的目標是特朗普政府高層，甚至可能包括特朗普本人。他又指槍手對於案情調查並不配合。

哥倫比亞特區聯邦檢察官皮羅說，艾倫將於周一（27日）被正式起訴，將被控2項在暴力犯罪中使用槍械的罪名，以及一項使用危險武器襲擊聯邦執法人員的罪名，預計檢方還將提出更多指控。