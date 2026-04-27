以色列兩名前總理貝內特（Naftali Bennett）與拉皮德（Yair Lapid）周日宣布合併各自政黨，成立名為「團結」的新政黨，尋求在今年稍後舉行的國會選舉中，擊敗現任總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）領導的執政聯盟。

強調以色列「必須改變方向」

路透社報道，貝內特與拉皮德於記者會上表示，新政黨將由貝內特領導，目標是「為以色列開啟新篇章」。拉皮德強調，以色列「必須改變方向」，呼籲中間派選民支持新政黨。拉皮德說，新政府將在安全、教育、降低生活成本和反腐敗等方面推動改革，同時推動猶太教極端正統派群體履行兵役。

貝內特與拉皮德過去曾合作，於2021年大選後組建聯合政府，結束內塔尼亞胡長達12年的連續執政，但因內部分歧嚴重，僅維持約18個月便告瓦解。內塔尼亞胡其後於2022年底重掌政權，組建被視為以色列歷來最右翼的政府。

以色列兩前總理組「團結」黨 尋求國會選舉擊敗內塔尼亞胡。路透社

料國會議席有望達60席以上

據最近的調查顯示，貝內特的支持度一直落後於內塔尼亞胡。以色列媒體N12於4月23日公布的調查指出，貝內特所屬陣營預計可在國會120席中取得21席，低於內塔尼亞胡領導的利庫德集團（Likud）的25席。

調查同時顯示，拉皮德（Yair Lapid）領導的政黨僅得7席，較現時的24席大幅下滑；而內塔尼亞胡的右翼及宗教政黨聯盟則合共約得50席。相比之下，若貝內特與拉皮德聯同其他小型政黨組建聯盟，總席次有望達60席或以上。

分析指，貝內特屬右翼、拉皮德則為中間派，兩人再次聯手有望整合反對力量，重塑政治版圖。不過，內塔尼亞胡作為以色列歷來任期最長的總理，政治韌性強，選情仍存在變數。