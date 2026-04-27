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馬里國防部長卡馬拉 遇汽車炸彈襲擊身亡

即時國際
更新時間：06:24 2026-04-27 HKT
發佈時間：06:24 2026-04-27 HKT

馬里過渡政府周日晚上宣布，國防及退伍軍人事務部長卡馬拉（Sadio Camara）在首都巴馬科遇汽車炸彈襲襲身亡。

政府發言人庫利巴利（Issa Ousmane Coulibaly）表示，卡馬拉周六在首都巴馬科附近軍事重鎮卡蒂（Kati）的住所，遭遇自殺式汽車炸彈襲擊，期間雙方爆發激烈交火。卡馬拉受傷被送院搶救，最終不治身亡。據報，其家人亦在襲擊中喪生。

今次攻擊由與「基地」組織有關的武裝組織「伊斯蘭與穆斯林支援團」（JNIM），聯同分離主義武裝「阿扎瓦德解放陣線」（FLA）發動，目標包括巴馬科、卡蒂，以及北部加奧、基達爾與中部塞瓦雷等多個城市的軍事設施。軍方表示，清剿行動仍在進行。

卡馬拉為2020年及2021年兩次政變後軍政府核心人物之一，被視為軍方重要領袖。路透社
卡馬拉為2020年及2021年兩次政變後軍政府核心人物之一，被視為軍方重要領袖。路透社

卡馬拉為2020年及2021年兩次政變後軍政府核心人物之一，被視為軍方重要領袖，其身亡被認為將削弱當局軍事與政治穩定。

馬里政府宣布，自周日起全國哀悼兩天並降半旗致意。非洲聯盟、伊斯蘭合作組織及歐盟等國際機構均譴責襲擊事件。

自2012年以來，馬里長期陷入多方武裝衝突，涉及聖戰組織、圖阿雷格（Tuareg）分離勢力與各類民兵。2020年至2021年間連續政變後，軍政府掌權，並逐步與西方國家決裂，轉向與俄羅斯安全力量合作。然而即使展開多次軍事行動，安全局勢仍未見根本改善，反而出現攻擊頻率升高的趨勢。

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