伊朗局勢｜伊朗外長抵莫斯科訪晤俄官員　將討論停火進展及地區局勢

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）在多國展開外交斡旋後，已由巴基斯坦轉抵俄羅斯。伊朗外交部確認，他將與俄羅斯高層官員會面，就雙邊關係及地區與國際局勢發展交換意見。

伊朗駐俄羅斯大使賈拉利（Kazem Jalali）接受伊朗伊斯蘭共和國通訊社（ISNA）表示，阿拉格齊預計周一在莫斯科與俄方會談，重點包括最新談判進展、停火形勢及相關地區局勢。俄羅斯外交部亦向俄新社確認有關行程。賈拉利指，自美以對伊朗採取軍事行動以來，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）已多次與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話協調。

伊朗媒體報道，阿拉格齊曾透過巴基斯坦向美方轉達伊朗「紅線立場」，包括核問題及霍爾木茲海峽相關議題，但強調有關訊息屬釐清立場，並談判無關。報道指，伊朗在核計劃及海峽通行權問題上立場堅定，屬不可讓步範圍。

阿拉格齊近日兩度訪問巴基斯坦，並與總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）等官員會談，尋求建立結束衝突的「可行框架」。其後他短暫轉往阿曼，再返回伊斯蘭堡繼續外交磋商。塔斯尼姆通訊社指，相關行程並非核談判的一部分，而是持續協調各方立場。

他亦曾與法國外長巴羅（Jean-Noel Barrot）通話，討論停火及地區局勢，強調歐洲應在緩和緊張局勢上發揮建設性作用。

美國總統特朗普（Donald Trump）早前取消派遣特使前往伊斯蘭堡的計劃，並表示若伊朗有意談判可直接聯絡美方。阿拉格齊則回應稱，仍未見美方展現真正外交誠意。