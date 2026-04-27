伊朗局勢｜特朗普：希望伊朗「聰明一點」 可致電美方就結束戰事談判

美國周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃，總統特朗普（Donald Trump）周日表示希望「伊朗聰明一點」，若伊朗希望就結束戰事展開談判，可主動聯絡美國，「可以來找我們，或者打電話給我們」，強調美方設有「安全通訊渠道」。

強調伊朗不能擁有核武

特朗普接受霍士新聞（Fox News）節目《The Sunday Briefing》訪問時稱，伊朗清楚協議條件，「很簡單，就是不能擁有核武，否則沒有會面的必要」。他也指責北約在伊朗戰事方面對美國缺乏支持。他說，「英國說戰爭結束後將派出船艦，這可不好」。

特朗普早前取消派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）及庫什納（Jared Kushner）前往巴基斯坦伊斯蘭堡的行程，令和談前景再添變數。他解釋稱，伊朗提出的條件「很多，但不足夠」。

美國周六取消派遣特使前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡與伊朗重啟停火談判的計劃。路透社

伊朗外長阿拉格齊再返回巴基斯坦與當地領導層磋商。路透社

阿拉格齊與蘇丹海賽姆會面，討論霍爾木茲海峽安全問題。路透社

伊朗與阿曼討論霍峽安全問題

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）早前離開伊斯蘭堡後，轉往阿曼與蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）會面，討論霍爾木茲海峽安全問題，並主張建立不受外部勢力干預的區域安全機制，其後再返回巴基斯坦與當地領導層磋商。

伊朗傳媒報道，相關會談將涉及霍爾木茲海峽的新法律機制、戰爭賠償、避免再次爆發軍事衝突，以及解除海上封鎖等議題，但不包括核計劃問題。

較早前一輪在伊斯蘭堡舉行的談判，由美國副總統萬斯（JD Vance）與伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）率團參與，最終未能達成協議。