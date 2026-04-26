機率5千萬分之1｜美漁船捕獲「陰陽」雙色龍蝦 獲捐水族館展出

據《合眾國際社》（UPI）等外媒報道，美國麻薩諸塞州一間漁業公司，近日捕獲一隻極為罕見、身體呈完美對稱「雙色」的龍蝦，其出現機率僅約五千萬分之一。該公司已決定將這隻「天選之蝦」捐贈予科學水族館，作公開展覽及研究之用。

基因變異致「陰陽色」

涉事的韋爾弗利特貝類公司（Wellfleet Shellfish Company）指出，旗下漁船「蒂莫西·麥可號」於本月16日，在科德角（Cape Cod）附近海域，捕獲這隻身體一半為橙色、一半為黑色的龍蝦。

業者解釋，龍蝦出現這種「陰陽色」的情況，是由於極為罕見的基因變異所致，估計其在自然界中出現的機率，僅約五千萬分之一。

「刀下留蝦」 捐贈水族館

考慮到其極高的稀有性和科研價值，公司決定「刀下留蝦」，將其捐贈給麻州著名的伍茲霍爾科學水族館（Woods Hole Science Aquarium）。

由於該水族館目前正在進行翻修工程，這隻珍貴的雙色龍蝦，將暫時交由美國國家海洋及大氣局（NOAA）位於伍茲霍爾的海洋生物實驗室代為照顧，待場館重開後，再正式與公眾見面。