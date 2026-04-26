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芝加哥醫院槍擊案｜在押疑犯突拔槍 受襲警員1死1重傷

即時國際
更新時間：16:05 2026-04-26 HKT
發佈時間：16:05 2026-04-26 HKT

據美聯社等外媒報道，美國芝加哥於當地時間周六（25日）上午發生嚴重槍擊事件。一名在押的搶劫案疑犯在醫院接受治療期間，突然拔槍施襲，導致兩名負責看守的警員一死一重傷。涉案疑犯已被拘捕，但其如何在受監管的情況下獲得武器，已成為警方調查的重點。

在押犯已安檢

事發於奮進健康集團（Endeavor Health）旗下的瑞典醫院。院方在聲明中表示，一名由執法部門監管的搶劫案疑犯，於當日上午送入急症室接受治療。院方強調，該名疑犯入院時已按規定「接受安檢」，並且全程均有執法人員看管。

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然而，在上午約11時，該名在押人員在院內突然向警員開火，現場傳出多下槍聲。疑犯施襲後隨即逃離大樓，但最終被警方抓獲。院方與警方均未透露，疑犯是如何在受嚴密監管下獲得行兇槍械。

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市長形容為「悲劇」

芝加哥警察局長斯內林（Larry Snelling）在記者會上證實，事件導致一名警員殉職，另一名警員則情況危殆，正在「為生命而戰」。

斯內林沉痛地表示，殉職警員年僅38歲，已在警隊服務10年；而重傷的警員則為57歲，擁有21年執勤經驗。他呼籲公眾為兩名警員及其家屬祈禱，並強調：「我們這裡有很多事情需要釐清。」

芝加哥市長約翰遜（Brandon Johnson）亦出席記者會，形容事件對整個城市而言是「一場悲劇」，並承諾市政府將為全體警員提供心理健康支援。院方則表示，除涉事警員外，院內並無其他病人或職員受傷。

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