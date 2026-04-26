澤連斯基訪阿塞拜疆簽安全及能源合作協議 稱願恢復與俄談判

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在阿塞拜疆首都巴庫與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署多項涉及安全及能源合作的協議，並就軍工合作展開討論。

路透社報道，自2月底美以空襲伊朗引發中東最新一輪衝突以來，多個國家尋求烏克蘭的幫助和技術支持，以協助擊落伊朗的遠程無人機。澤連斯基表示，雙方已簽署與軍工合作相關的協議。

烏克蘭總統澤連斯基與阿塞拜疆總統阿利耶夫簽署多項涉及安全及能源合作的協議。路透社

阿利耶夫則表示，兩國在軍工產業合作方面「前景廣闊」，雙方亦討論共同生產國防裝備的可能性，但未明確確認已簽署具體軍事協議。

另一方面，澤連斯基亦尋求重啟與俄羅斯的和平談判。他稱，曾與阿利耶夫討論在阿塞拜疆舉行俄烏會談的可能性，並表示若俄方願意透過外交途徑解決衝突，烏方願意參與下一輪談判。