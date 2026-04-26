Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澤連斯基訪阿塞拜疆簽安全及能源合作協議 稱願恢復與俄談判

即時國際
更新時間：05:33 2026-04-26 HKT
發佈時間：05:33 2026-04-26 HKT

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在阿塞拜疆首都巴庫與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署多項涉及安全及能源合作的協議，並就軍工合作展開討論。

路透社報道，自2月底美以空襲伊朗引發中東最新一輪衝突以來，多個國家尋求烏克蘭的幫助和技術支持，以協助擊落伊朗的遠程無人機。澤連斯基表示，雙方已簽署與軍工合作相關的協議。

烏克蘭總統澤連斯基與阿塞拜疆總統阿利耶夫簽署多項涉及安全及能源合作的協議。路透社
烏克蘭總統澤連斯基與阿塞拜疆總統阿利耶夫簽署多項涉及安全及能源合作的協議。路透社

阿利耶夫則表示，兩國在軍工產業合作方面「前景廣闊」，雙方亦討論共同生產國防裝備的可能性，但未明確確認已簽署具體軍事協議。

另一方面，澤連斯基亦尋求重啟與俄羅斯的和平談判。他稱，曾與阿利耶夫討論在阿塞拜疆舉行俄烏會談的可能性，並表示若俄方願意透過外交途徑解決衝突，烏方願意參與下一輪談判。

答問題送豐富禮品↓

答問題送豐富禮品↓

最Hit
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
公屋申請人運氣爆錶 2人單位一派蘇屋邨唔要 等半年二派「夢幻窮宅」 街坊打滿分：正到爆｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
李啟言父親離世丨李盛林牧師病友家屬發文憶述Mo爸最後時光 曝光與李太病房對話內容
影視圈
9小時前
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
李泳漢李泳豪反目楊思琦沉冤得雪？獲撐當年分手是「及時止蝕」 思琦妹31字留言吐心聲
影視圈
11小時前
港式西餐廳「椰林閣」東山再起！逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
「椰林閣」東山再起？逆市擴張至9分店 曾瀕臨全線結業 網民拆解「翻生」主因
飲食
2026-04-24 19:21 HKT
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
歐倩怡談前夫郭晉安帶兒子豪遊住總統套房 自爆邀囝囝旅行被拒 甜述男友是「最佳玩伴」
影視圈
9小時前
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
蕭芳芳驚喜現身支持《撞到正》4K修復首映禮 哽咽向老朋友送飛吻 觀眾以燈海代替掌聲
影視圈
8小時前
炎明熹與劉嘉玲同場低胸鬥性感 Gigi穿貼身吊帶裙高貴造型獲激讚 受邀出席高級晚宴
炎明熹與劉嘉玲同場低胸鬥性感 Gigi穿貼身吊帶裙高貴造型獲激讚 受邀出席高級晚宴
影視圈
12小時前
港產恐怖遊戲《十三座》未出先轟動！舊公屋化身「閾限空間」挑戰玩家膽量  網民：打咗個冷震
01:31
港產恐怖遊戲《十三座》未出先轟動！舊公屋化身「閾限空間」挑戰玩家膽量  網民：打咗個冷震
生活百科
19小時前
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
泰國潑水節｜台男控遭泰女友下藥綁架 險被活摘器官
即時國際
15小時前
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
《悠長假期》翻拍掀熱議 61歲山口智子近況曝光 公開神劇女神5招自然保養法！
保健養生
2026-04-24 13:01 HKT