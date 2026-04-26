澤連斯基訪阿塞拜疆簽安全及能源合作協議 稱願恢復與俄談判
更新時間：05:33 2026-04-26 HKT
發佈時間：05:33 2026-04-26 HKT
發佈時間：05:33 2026-04-26 HKT
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）周六在阿塞拜疆首都巴庫與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）簽署多項涉及安全及能源合作的協議，並就軍工合作展開討論。
路透社報道，自2月底美以空襲伊朗引發中東最新一輪衝突以來，多個國家尋求烏克蘭的幫助和技術支持，以協助擊落伊朗的遠程無人機。澤連斯基表示，雙方已簽署與軍工合作相關的協議。
阿利耶夫則表示，兩國在軍工產業合作方面「前景廣闊」，雙方亦討論共同生產國防裝備的可能性，但未明確確認已簽署具體軍事協議。
另一方面，澤連斯基亦尋求重啟與俄羅斯的和平談判。他稱，曾與阿利耶夫討論在阿塞拜疆舉行俄烏會談的可能性，並表示若俄方願意透過外交途徑解決衝突，烏方願意參與下一輪談判。
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