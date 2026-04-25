伊朗局勢 | 伊朗推友好國家免費通行霍爾木茲 俄羅斯獲優先豁免

伊朗擬對友好國家免除霍爾木茲海峽的通行費，其中俄羅斯被列為優先對象，獲免除費用。早前有報道指，伊朗曾提及的友好國家除俄羅斯外，還包括中國、印度、巴基斯坦以及伊拉克

伊朗駐俄羅斯大使賈拉里（Kazem Jalali）周五（24日）證實，德黑蘭正研究對友好國家提供豁免收費措施，其中俄羅斯免於支付通過霍爾木茲海峽的通行費。

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目前伊朗正逐漸收緊針對霍爾木茲海峽的管理。路透社

霍爾木茲海峽承載全球約五分之一的石油與天然氣運輸。路透社

傳中印巴伊拉克列友好國家

賈拉里接受俄羅斯媒體俄新社（RIA Novosti）訪問時指出，伊朗外交部目前正推動相關政策，針對例如俄羅斯這類友好國家。但賈拉里也坦言，未來發展仍存在不確定性。

3月下旬有報道指出，伊朗曾提及的友好國家除俄羅斯外，還包括中國、印度、巴基斯坦以及伊拉克，另據稱菲律賓也與伊朗達成協議。

目前伊朗正逐漸收緊針對霍爾木茲海峽的管理，根據先前報道，德黑蘭已要求通過該海峽的船隻須事先向革命衛隊安排繳費，可能採加密貨幣或人民幣支付。同時，伊朗亦考慮立法，正式對通行船隻徵收費用。

首筆通行費已存入央行

4月23日，伊朗中央銀行證實，已收到霍爾木茲海峽「過境費」的首筆收入，以現金存入銀行帳戶。據伊朗國會副議長哈吉巴巴伊稱，這些資金以「安全和保險費」的名義向經伊朗授權通過該海峽的商船和油輪收取，並已存入銀行帳戶。這些過境費的金額不固定，根據貨物類型、噸位以及每次航行的「安全風險等級」計算，一些報告稱，每艘超級油輪的過境費高達200萬美元（約1562萬港元）。

自2月28日美國與以色列對伊朗展開空襲，引爆中東戰火以來，霍爾木茲海峽航運受到嚴重干擾。該水道承載全球約五分之一的石油與天然氣運輸，局勢緊張已對國際能源市場造成衝擊，並引發對長期經濟影響的憂慮。