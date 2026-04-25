伊朗局勢｜伊戰大量消耗美應對中國關鍵武器

自2月底伊朗戰爭爆發以來，美國已耗掉約1100枚本為應付中國而準備的JASSM-ER5遠程隱形巡航導彈，原本的戰備庫存直接砍半。軍方另用掉1000枚「戰斧」巡航導彈，是目前每年採購量的10倍。

包括逾千枚遠程巡航導彈

《紐約時報》引述美政府與國會人員表示，五角大樓正趕忙從亞洲與歐洲的司令部緊急調運彈藥及其他軍備到中東，這些調撥使相關區域的司令部在面對俄羅斯與中國等潛在對手時的戰備能力下降。據五角大樓內部估算與國會官員的說法，美軍在伊戰中使用超過1200枚「愛國者」攔截導彈，還動用超過1000枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）的陸基導彈等，也使相關庫存降到低點。

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這場戰事凸顯五角大樓過度依賴昂貴導彈與彈藥的問題，特別是防空攔截彈，同時引發對國防產業能否更快研發低成本武器（如自殺無人機）的疑慮。

《華爾街日報》引述美國官員評估，此次對伊朗動用大量彈藥，若北京在短期內攻打台灣，美國可能無法完全執行所謂「防衛」台灣的應變計畫。美官員指出，自伊朗開戰以來，美國已發射超過1000枚長程戰斧巡航導彈，動用1500至2000枚重要防空彈種，包括「薩德」、「愛國者」與「標準」導彈等。官員表示若要補足庫存，恐需長達6年時間，這已引起美國政府內部討論，若是總統下令軍方「防衛」台灣，作戰計劃是否需要調整。

被稱為「增程型聯合防區外發射空地導彈」（JASSM-ER）的遠程隱形巡航導彈，射程超過600英里，軍方已使用了約1100枚（每枚成本約110萬美元），庫存中約剩1500枚。《紐約時報》說，據相關機構估算，自開戰至美伊停火，美國「開支之巨令人震驚」，花費在280億至350億美元之間，日均近10億美元。美國網媒Axios分析，美國消耗大量先進彈藥、北京免費觀摩AI融入作戰，另靠綠能供應鏈優勢與充沛戰略儲油，讓中國成為這場衝突的隱形獲益者。