伊朗局勢｜阿拉格齊抵伊斯蘭堡 特朗普：伊朗擬提方案滿足美方要求

美伊第二輪談判有望展開，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）周五已抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡，準備就重啟伊美和平談判進行斡旋。美國總統特朗普同日表示，伊朗計劃提出一項新方案以回應美方訴求，又稱會視乎方案內容決定是否撤銷對伊朗的海上封鎖。

特朗普：視乎內容決定是否撤銷封鎖

美國總統特朗普周五接受路透社電話訪問時表示，伊朗正準備提交一份旨在滿足美方要求的提議，「他們正提出一個方案，我們拭目以待」。特朗普強調，他目前仍不清楚方案具體細節，但他此前已多次重申底線：任何協議必須包括伊朗放棄濃縮鈾，並確保霍爾木茲海峽的航行自由。

白宮表示，美方已派出特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）於周六啟程前往伊斯蘭堡。美聯社

特朗普同時重申，在達成最終協議前，美軍將維持對伊朗港口的封鎖。當被問及撤銷封鎖的先決條件時，他表示：「我必須稍後才能回答，這取決於他們（伊朗）提供什麼。」

被問到美方從伊方哪位領導人得此訊息，特朗普拒絕透露詳情，僅稱正與伊朗「目前掌權的人士」接觸，並對伊朗領導層是否存在分歧表示關注。

阿拉格齊取道巴基斯坦傳話 暫無直接會談日程

據伊朗官媒報道，阿拉格齊目前並無與美方代表直接會晤的正式日程。現階段伊方傾向以巴基斯坦作為「中間人」傳遞信息，重點表達伊朗對結束當前衝突的關切。巴基斯坦官方消息人士向新華社表示，阿拉格齊將先與巴方討論談判的先決條件；若取得進展，伊美代表才有望進行直接對話。

與此同時，白宮表示，美方已派出特使威特科夫（Steve Witkoff）及特朗普女婿庫什納（Jared Kushner）於周六啟程前往伊斯蘭堡。據報，美方代表將先與巴基斯坦調解人舉行雙邊會議。

三方會談或周一舉行 國際關注和平曙光

據外電引述消息人士指，若前期溝通順利，阿拉格齊與美國特使的會面最快可能於下周一（27日）舉行。在此之前，阿拉格齊預計會先前往阿曼馬斯喀特及俄羅斯莫斯科。