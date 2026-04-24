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美司法部撤銷對鮑威爾刑事調查 特朗普：可改用其他方式調查

即時國際
更新時間：23:17 2026-04-24 HKT
發佈時間：23:17 2026-04-24 HKT

美國司法部轄下的華盛頓聯邦檢察官皮羅（Jeanine Pirro）於周五宣布，決定終止針對聯邦儲備局主席鮑威爾的刑事調查。此舉被視為替總統特普朗提名的候選人沃什（Kevin Warsh）掃清上任障礙，有望加速聯儲局領導層更替的確認程序。

不過，外界仍然關注鮑威爾日後會否再被調查。特朗普週四接受媒體採訪時被問到，是否可以由司法部以外的機構調查鮑威爾及聯儲局裝修工程相關費用問題，他說：「可以，這很簡單。」這一表態意味着特朗普並未放棄對鮑威爾的追責意圖。

美國司法部終止針對聯邦儲備局主席鮑威爾的刑事調查，此舉被視為替總統特普朗提名的候選人沃什（Kevin Warsh）掃清上任障礙。
美國司法部終止針對聯邦儲備局主席鮑威爾的刑事調查，此舉被視為替總統特普朗提名的候選人沃什（Kevin Warsh）掃清上任障礙。
鮑威爾的刑事調查發展，左右沃什能否順利就任聯儲局主席。
鮑威爾的刑事調查發展，左右沃什能否順利就任聯儲局主席。

身為特朗普盟友的皮羅周五表示，已要求聯儲局內部監察機構——監察長辦公室（OIG）接手調查，重點轉向聯儲局華盛頓總部翻修工程的成本超支問題。皮羅在社交媒體上指，監察長有權要求聯儲局向納稅人負責，並期待短期內獲得全面報告，以徹底解決導致司法部早前發出傳票的疑慮。暫未知這是否特朗普所說的「其他調查方法」。

此前，北卡羅來納州共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）強烈批評司法部的調查毫無根據，並誓言在調查結束前，將全面封殺所有聯儲局的人事提名，令沃什的任命一度陷入僵局。事緣蒂利斯是參議院銀行委員會的關鍵一票，其立場對沃什能否順利就任至關重要。

而有「聯儲局傳聲筒」外號的Nick Timiraos則表示，司法部終結對鮑威爾調查，是要爲沃什接任聯儲局主席鋪平道路。

這宗針對鮑威爾的調查一直備受爭議，外界質疑司法部將調查作為打擊特朗普政敵的工具。上月，一名聯邦法官曾阻止司法部向聯儲局委員會發出傳票，理由是調查目的不當，意在施壓要求鮑威爾屈服於特朗普的減息要求或辭職。儘管皮羅本周早些時候曾揚言會提出上訴，但如今態度轉向。

聯儲局發言人對此拒絕置評。白宮發言人則表示，由監察長調查是查明真相的最佳途徑，並對參議院將通過沃什的提名充滿信心。

鮑威爾的任期將於5月中旬結束。

 

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