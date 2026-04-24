伊朗局勢 | 「布殊號」抵中東 區內美航母增至3艘 加強對伊朗戰略壓力

美國軍方周四（23日）表示，「布殊號」（USS George H.W. Bush）航母戰鬥群已經抵達中東，使美國目前部署在該區的航母數量增加至3艘，增強對伊朗戰略壓力。

負責中東事務的美軍中央司令部在社交平台X上發文指出，「布殊號」4月23日在印度洋、屬於美軍中央司令部責任區內航行，文中附上一張航母甲板上停滿戰機的照片。

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「布殊號」航母戰鬥群包括數艘驅逐艦，總計有5000多名官兵。維基網站

「林肯號」在紅海部署。法新社

「福特號」是全球最大航母，現時在阿拉伯海北部部署。路透社

載5000多名官兵 繞道非洲往中東

「布殊號」3月31日從美國東岸的維珍尼亞州諾福克海軍基地出發，繞行非洲好望角，前往中東。據報「布殊號」航母戰鬥群包括數艘驅逐艦，總計有5000多名官兵。

目前，美軍「林肯號」（USS Abraham Lincoln）和「福特號」（USS Gerald R. Ford）2個航母戰鬥群分別部署在紅海和阿拉伯海北部。據美國媒體報道，「布殊號」很可能將接替「福特號」。交接期間，美軍將在中東地區形成3航母部署態勢。

「布殊號」或接替「福特號」

美軍中央司令部轄區覆蓋波斯灣、紅海、阿曼灣以及位於印度洋西北部的阿拉伯海。

「福特號」3月12日因船上洗衣房發生火警，數周前駛往克羅地亞維修，目前這艘全球最大的航母已重返作戰任務。

「福特號」已在海上部署約10個月，其任務包括參與美國在加勒比海的行動，當時美軍曾打擊涉嫌走私毒品的船隻、攔截受制裁油輪，並逮捕委內瑞拉領導人馬杜羅。