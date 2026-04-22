日相高市早苗向靖國神社供奉祭祀費 中國外交部嚴厲譴責

據日本媒體報道，日本首相高市早苗今天（22日）向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對。

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據日本媒體報道，126名來自日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社」的成員22日集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。

在北京，外交部發言人郭嘉昆表示，昨天已經闡明中方的嚴正立場。日本涉靖國神社一系列消極動向公然挑釁國際正義，粗暴踐踏人類良知。中方對上述惡行十分憤慨，嚴厲譴責。

發言人郭嘉昆昨日表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」，日本官員、政客卻多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。.

此外，《人民日報》發文稱，高市向靖國神社獻祭品，再次暴露了部分日本政客極端錯誤、極為危險的右翼史觀。多年來，參拜靖國神社已成為日本右翼勢力推動軍國主義復活的重要象徵。早在2007年，高市便以閣僚身份參拜靖國神社，2014年至今更是「拜鬼」超過10次，其對戰犯的膜拜執念之深可見一斑。這種膜拜的實質，是對靖國神社核心設施「游就館」所兜售的「靖國史觀」的變相認同。這種史觀刻意編造謊言掩蓋侵略歷史，將戰爭爆發歸咎為美國、英國甚至中國的「挑釁」和「壓迫」，將日本發動侵略戰爭粉飾為幫助亞洲擺脫白人殖民統治，實現「大東亞共榮圈」，標榜和宣揚日本軍人「戰功」和「武士道」精神……這種美化軍國主義的荒謬論調，嚴重違背了國際社會對歷史問題的普遍共識。不久前，甚至發生了現役自衛隊官員受極端思想影響、持刀非法闖入中國駐日本使館的惡性事件，可見日本右翼思想和扭曲歷史觀流毒之深、為害之大。