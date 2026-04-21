高市早苗向靖國神社供奉祭品 外交部：嚴厲譴責日方消極動向

日本首相高市早苗今日（21日）以內閣總理大臣名義，向供奉二戰甲級戰犯的靖國神社供奉名為「真榊」的祭品。日媒早前引述知情人士報道，考慮到日本和中國、南韓之間的關係，首相高市早苗擬不在春季例大祭期間進行參拜。



高市早苗向靖國神社供奉祭品後，外交部發言人郭嘉昆今日表示，中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。

郭嘉昆指出，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」。今年是東京審判開庭80周年，令人憤慨的是，80年後的今天，臭名昭著的靖國神社仍然供奉著對侵略戰爭負有直接罪責的日本二戰甲級戰犯，日本官員、政客多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。

解放軍官媒「鈞正平」較早前亦發文指，靖國神社供奉著沾滿亞洲人民鮮血的二戰甲級戰犯，是軍國主義招魂所。日本政客屢行此事，本質就是為侵略歷史翻案，為戰爭罪責洗白。在東京審判開庭80周年之際，「拜鬼常客」再次上演政治挑釁戲碼，性質極為惡劣。此舉公然破壞戰後國際秩序，加劇地區緊張對立。歷史不容褻瀆，挑釁必遭反噬。日本若執迷不悟，只會自陷道義孤立，給地區和平穩定埋下更大隱患。

被指圖為戰爭罪責洗白

周二是靖國神社春祭首日，這是高市就任首相後，首度迎接靖國神社的例大祭。根據《時事通信社》與日本放送協會（NHK）等日媒報道，據信高市今次選擇不參拜是考量到北京當局對她的「台灣有事」言論反彈升高，加上日韓關係正透過領袖間的「穿梭外交」改善，因此有所顧慮。

高市早苗向靖國神社供奉祭品。路透社

圖為2014年，時任自民黨政策會長的高市早苗（左二）參拜靖國神社。路透社

周二是靖國神社春祭首日。靖國神社官網

任首相前幾乎每年參拜

日本政界人士參拜靖國神社，往往會引發中國、南韓的強烈不滿和抗議。高市過去在擔任總務大臣等內閣職務期間，幾乎每年都會在春、秋季的例大祭及8月15日的「終戰日」參拜靖國神社。但她去年當選自民黨總裁後，未有在秋祭參拜神社，而是以自民黨總裁身份自費供奉「玉串料」（祭祀費）。她當時回應會否參拜靖國神社時稱，靖國神社是紀念戰爭死難者的設施，怎樣紀念戰爭死難者及祈求和平，會在適當時候決定。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，引發日本國內眾多愛好和平人士和國際社會強烈反對。

安倍參拜曾招美國外交譴責

自2013年以來，日本首相未曾參拜此神社，但高市的前任石破茂與岸田文雄曾定期為春秋兩季祭獻上供品。

每年，數十位國會議員在節慶期間及8月日皇宣布日本投降的周年紀念日期間前往參拜。

前首相安倍晉三於2013年參拜該神社，激起中國與南韓的憤怒，並遭到親密盟友美國罕見的外交譴責。