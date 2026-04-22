日本首相高市早苗向靖國神社供奉祭祀費

據日本媒體報道，日本首相高市早苗今天（22日）向靖國神社供奉「玉串料」（祭祀費）。

靖國神社位於東京千代田區，神社內供奉有包括東條英機在內的14名二戰甲級戰犯。長期以來，日本部分政客、國會議員堅持參拜靖國神社，遭到日本國內眾多愛好和平人士和國際社會的強烈反對。

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據日本媒體報道，126名來自日本跨黨派國會議員聯盟「大家一起參拜靖國神社」的成員22日集體參拜供奉有二戰甲級戰犯的靖國神社。

在北京，外交部昨日說中方堅決反對、嚴厲譴責日方有關靖國神社的消極動向，已向日方提出嚴正交涉，強烈抗議。發言人郭嘉昆表示，靖國神社是日本軍國主義對外發動侵略戰爭的精神工具和象徵，是事實上的「戰犯神社」，日本官員、政客卻多次前往參拜或供奉祭品、祭祀費。日方在靖國神社問題上的消極動向，實質是對自身罪責的逃避、對歷史公正的褻瀆、對被侵略國家的挑釁，更是對二戰勝利成果的挑戰，遭到國際社會一致譴責和堅決反對。