日解禁殺傷性武器出口 京斥新型軍國主義 戰後和平政策重大轉折

日本政府昨日修訂防務新規，解禁戰鬥機、護衛艦和導彈等殺傷性武器出口，被視為戰後和平主義政策的重大轉折。日媒稱東南亞多國對此「充滿期待」，菲律賓有意採購護衛艦對抗中國。中國外交部表示嚴重關切，堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。央視引述專家分析指，日本此舉意在釋放產能、擴軍脫縛，增強中國周邊國家內部反華勢力對抗底氣。

日本海上閱艦式現場。 新華社

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日本首相高市早苗等內閣官員昨日修訂「防衛裝備移轉三原則」，按是否具有殺傷及破壞能力，將裝備分為「武器」和「非武器」兩類，並原則上允許向締結協定的17國（包括英國、美國、澳洲、菲律賓、越南、印度、印尼、馬來西亞等）出口戰鬥機、護衛艦、導彈等殺傷性武器。防彈衣、警戒管制雷達等「非武器」的出口對象則不設限制。

日本護衛艦「矢矧號」停靠在澳洲達爾文港。 美聯社

稱意在強化日美同盟

新規保留嚴格審查、控制向第三國轉口，以及禁止向捲入衝突的國家出售武器3項出口原則，但允許因「特殊原因」，向處於衝突中的國家出口武器。日本共同社稱此舉意在強化日美同盟，以及志同道合國家的威懾力。

二戰後，日本長期奉行和平主義政策，對大多數武器出口實施嚴格限制，僅允許救援、運輸、預警、監視和掃雷五類裝備外銷，此次修改標誌日本在安保政策上迎來重大轉變。

日本廣播協會報道，菲律賓因近年與中國的南海主權問題對立加深，考慮採購即將退役的「阿武隈」級護衛艦，日本防衛大臣小泉進次郎擬下月訪菲，商討售艦事宜；印尼亦有意採購日方潛水艦。近日，日本亦與澳洲宣布將「共同開發」11艘海軍新型艦艇，外界認為這是日本戰後金額最大的軍售項目。

戳穿「專守防衛」自我標榜

中國外交部發言人郭嘉昆昨天表示，中國對此嚴重關切，日本近期一連串軍事安全動向，已戳穿其「和平國家」「專守防衛」的自我標榜。他強調，日本加速「再軍事化」是事實和現實，包括中國在內的國際社會將對此保持高度警惕，堅決抵制日本「新型軍國主義」的妄動。

央視新聞引述中國社科院日本研究所政治研究室助理研究員孟明銘分析指，日本意在實現釋放軍工產能、拉動經濟，同時通過軍售綁定盟友，試圖在亞太重塑軍事存在感。日本有意出口武器的絕大多數為中國周邊國家，這只會加劇地區緊張局勢，將打破戰後東亞相對穩定的平衡。