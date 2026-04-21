北卡羅萊納州公園爆大規模槍擊案 兩死多傷全城震驚

美國北卡羅萊納州溫斯頓-塞勒姆（Winston-Salem）周一早上發生大規模槍擊事件。當地一個公共公園內疑因私人糾紛引發血案，現場槍聲大作，造成至少兩人死亡，多人受傷送院。由於事發地點鄰近中學，且屬深受市民歡迎的康樂場所，事件震驚當地社區。

死亡人數或進一步增加

事發於周一早上約九時五十二分，地點位於羅賓漢路的萊因巴克公園（Leinbach Park）。據當地警方初步調查，案發前公園內有數人發生爭執，雙方隨後爆發肢體衝突，期間有人突然掏出槍械亂槍掃射，多名在場人士走避不及中彈倒地。

事發於周一早上約九時五十二分，地點位於羅賓漢路的萊因巴克公園（Leinbach Park）。X@AztecaNoticias現場影片截圖

據當地警方初步調查，案發前公園內有數人發生爭執，雙方隨後爆發肢體衝突，期間有人突然掏出槍械亂槍掃射，多名在場人士走避不及中彈倒地。X@AztecaNoticias現場影片截圖

公園一向治安良好 為家庭客及學生聚會熱門地

警員接報趕抵現場時，發現多人受傷倒臥血泊。其中兩名受害人現場證實死亡，或在送院後不治。目前官方尚未公布確切的傷者人數，僅透露多名傷者已被緊急送往附近醫療中心搶救。北卡州調查局（SBI）已接手案件，與地方警方聯手調查槍手人數及開槍原因。

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案發地點鄰近杰斐遜中學（Jefferson Middle School），軍裝警員及刑事技術人員事後封鎖整個公園進行搜證，氣氛緊張。由於該公園平日常有家庭及學生前往運動及聚會，一向被視為治安良好的社區設施，居民對光天化日下發生慘劇感到難以置信。

截至周一下午，當局尚未拘捕任何疑犯，亦未公布死傷者及嫌疑人姓名。警方表示，目前仍不確定槍擊是針對性襲擊還是隨機發生，呼籲案發時在場的目擊者，或擁有現場片段的人士盡快與警方聯絡提供線索。