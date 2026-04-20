路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃

美國路易斯安那州什里夫波特市周日（19日）發生大規模槍擊案，造成8名兒童死亡，3人受傷。行兇槍手是當中7名兒童的父親，已被警方擊斃。而傷者包括2名女子，分別是槍手的妻子及女友，目前情況危殆。另一名13歲少年在逃跑時，從屋頂跳下受傷。連同槍手在內，案中共有9人喪生。

8死者年齡介乎歲半至12歲

事件涉及家庭暴力，據什里夫波特警方消息，當天早上6時左右，警察局接報後趕到現場，發現10人中彈，其中8人罹難。死者均為18個月至12歲兒童。犯罪現場涉及2棟房屋和附近街區1棟房屋。槍手先在一間屋開槍射擊一名女子，隨後開車前往另一間屋行兇，之後在案發現場附近劫車逃走，警方隨即展開追捕，並最終將槍手擊斃。

13歲少年從屋頂跳下逃跑受傷

當中7名遇害兒童是槍手的親生骨肉，槍手的妻子在第一間屋受傷，而7名孩子則在另一間屋遇害。第8名孩子疑似試圖逃跑後，被發現死在屋頂上。

州眾議員費爾普斯表示，有些孩子試圖從後門逃走。

什里夫波特警察局發言人博德隆（Chris Bordelon）表示，嫌犯為31歲的埃爾金斯（Shamar Elkins），一名13歲男孩從家中逃出後從屋頂跳下受傷。博德隆說，男孩身上幾處骨折，但預計會康復。

槍手妻子先中彈 女友亦受傷

博德隆指，事件中有2名成年女性中槍。槍手的妻子先中槍，面部中彈，情況危殆。之後，埃爾金斯前往另一處住所，槍殺了8個孩子和另一名女子。他補充說，另一名女子是槍手女友，是第8個遇害孩子的母親，身受重傷，性命垂危。

調查人員未透露案中動機，博爾德隆表示，仍有許多調查要做，但相信事件「完全是一宗家庭糾紛」。

槍手曾因槍械案被捕 國民警衛隊服役7年

埃爾金斯曾於2019年因槍械案被捕。據美國陸軍稱，埃爾金斯曾在路易斯安那州國民警衛隊服役7年，直至2020年8月。他未被派往海外服役。

什里夫波特警方負責人史密斯（Wayne Smith）說：「我感到震驚，我無法想象這樣的事情如何會發生。」

當地最慘痛悲劇

什里夫波特市長阿塞諾（Tom Arceneaux）表示，這可能是什里夫波特發生過的最慘痛悲劇。

這是自從2024年1月芝加哥郊區發生造成8人喪生的槍擊案以來，美國最嚴重的大規模槍擊事件。