日本東北7.7級地震︱東京駅人氣店ADA LAB魚缸現「驚濤駭浪」 多條新幹線緊急停駛︱有片
更新時間：16:54 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:54 2026-04-20 HKT
發佈時間：16:54 2026-04-20 HKT
日本氣象廳警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.7級地震。東北多個地區出現強震。無數網民在社交平台報平安及轉告地震一刻的情況。
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有身在東京的網民在小紅書分享地震情況，「晃悠了差不多三分鐘」，「坐標東京，大樓晃得頭暈，第一次晃這麼久」，更有人當時在東京駅知名購物商店「ADA LAB」，場內魚缸的水都不斷搖晃。
新幹線列車一度停駛
地震過後，多區出現停電，多條新幹線服務受影響，其中東北新幹線東京至新青森暫停營運，上越新幹線和北陸新幹線正常運作。
在X平台上亦有網民發文稱，當時自己正在新幹線列車上，突然因為地震停了下來，車廂也停電了。幸好列車已經恢復運行。惟網民未有交代自己當時身在哪區。
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