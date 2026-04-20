日本東北7.5級地震︱當局：留意未來2至3天或有同等規模地震 182個市鎮存超級地震風險 ︱有片

日本氣象廳（JMA）警示，東北海域於當地時間下午4時53分發生7.4級地震，當局發布海嘯警告，其中岩手縣及北海道中部太平洋沿屽將出現3米高海嘯，要求民眾立即撤離。當局初時錄得是次地震為7.4級，隨後修正為7.5級。



日本氣象廳於地震過後舉行記者會，提醒受地震影響區域民眾在未來一周左右時間內，特別是未來2到3天內，警惕發生同等規模地震的風險，同時呼籲當地民眾繼續採取避難措施，直至海嘯警報和海嘯注意報解除。

截至當地下午5時30分左右，岩手縣、青森縣、北海道三地警方暫未確認到因地震造成損害的信息。

對日本北部發出超級地震警告

日本放送協會報道，氣象廳亦對日本北部發出超級地震（mega-quake）警告，指出沿太平洋兩條深海海溝發生超級地震的可能性有所增加。 警告涵蓋從北海道到千葉的182個市鎮。

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日本氣象廳於地震當刻發出的海嘯警報如下：

岩手縣（預計浪高3米）

北海道中部太平洋沿岸（預計浪高3米）

青森県太平洋沿岸（預計浪高3米）

請立即撤離。

岩手久慈港現80厘米海嘯

到了當地時間，岩手・久慈港5時34分出現80厘米海嘯；宮古港5時22分則出現40厘米海嘯；青森的八戸港6時4分現30厘米海嘯。

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岩手縣超市貨架劇烈搖晃

地震過後，有身在青森弘前的網民則指，「在藥妝店感受到了貨架在晃」。



有身岩手縣超市的網民發布影片，地震時，貨架上的可樂劇烈搖晃，惟顧客似乎未有太緊張，如常購物。



日本氣象廳消息稱，青森以東近海和岩手近海已觀測到海嘯。