特朗普關稅退款系統今日啟動 企業可申領被裁定違憲關稅

今年2月20日，美國最高法院裁定總統特朗普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）實施的全球關稅屬越權行為。相關「退稅」工作及申報系統（Consolidated Administration and Processing of Entries，簡稱 CAPE）周一（20 日）正式啟動，計劃退還高達1660億美元（近1.3萬億港元）違法關稅。

涉款高達1660億美元

負責管理該系統的美國海關與邊境保護局（CBP）說，進口商及其經紀人可從周一早上8時開始在網站申請退款。

退款流程頗為複雜，公司必須提交申報單，列出為之繳納數十億美元進口稅的商品。CBP表示，如果索賠獲批准，退款將在60至90 天內發放。

美國最高法院裁定特朗普依據《國際緊急經濟權力法》實施的全球關稅屬越權行為。美聯社

特朗普關稅退款系統終於啟動。美聯社

或成為美政府史上最大規模退款之一

CBP在法庭文件中表示，根據《國際緊急經濟權力法》，超過33萬家進口商為5300萬批進口貨物繳納關稅，並涉及此次退稅，表明這可能成為美國政府史上最大規模退款之一。

美國政府預計將分階段處理退款，首先集中處理近期繳納關稅。不過，諸多技術因素和程序問題可能導致進口商申請延誤，因此企業計劃向客戶支付的任何退款可能需要一段時間才能到賬。

必須註冊CPB電子支付系統

此外，進口商若想獲得退稅，必須註冊CPB的電子支付系統。CPB，截至 4月14日，已有5萬6497家進口商完成註冊，符合退稅資格，退稅總額達 1270億美元（9917億港元），包括利息。

但這些商家沒有義務與顧客分享退款。然而，針對從Costco到Ray-Ban製造商Essilor Luxottica等公司，要求賠償消費者的集體訴訟，正逐漸在美國法律體系中蔓延。

個人較有可能從FedEx和UPS等直接向消費者徵收進口關稅的快遞公司獲得退款。FedEx表示，當收到CPB的關稅退款後，將退還給客戶。