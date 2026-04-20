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貝索斯太空公司重型運載火箭 搭載衛星未入預定軌道 挑戰SpaceX再受挫

即時國際
更新時間：11:49 2026-04-20 HKT
發佈時間：11:49 2026-04-20 HKT

亞馬遜創辦人貝索斯旗下的藍色起源（Blue Origin）太空公司，周日（19日）發射一枚搭載美國AST太空移動公司通訊衛星的翻新「新格倫」（New Glenn）重型運載火箭。雖然火箭第一級箭體成功在海上回收，但火箭第二級未能將衛星送入預定軌道，預計衛星將脫軌墜落。

衛星將脫軌墜落

美東時間19日早上7時25分，「新格倫」從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。火箭第一、二級成功分離，可重複使用的火箭第一級推進器在10分鐘後返回地球，降落在大西洋的一艘駁船上。搭載AST太空移動公司「藍鳥」7號衛星的火箭第二級，繼續飛向預定軌道。

火箭一飛沖天。美聯社
火箭一飛沖天。美聯社
火箭第一、二級成功分離。法新社
火箭第一、二級成功分離。法新社
亞馬遜創辦人貝索斯旗下的藍色起源公司，挑戰SpaceX再受挫。路透社
亞馬遜創辦人貝索斯旗下的藍色起源公司，挑戰SpaceX再受挫。路透社

火箭第一級推進器順利回收

AST太空移動公司其後發布消息說，火箭第二級將「藍鳥」7號衛星送入了低於預期的軌道。儘管衛星成功與火箭第二級分離並啟動運行，但由於軌道高度過低，無法依靠其自身推進系統維持正常在軌運行，預計將脫軌墜落。衛星相關損失預計由保險覆蓋，但對於AST今年目標要發射多達45顆衛星而言，仍是一次挫折。

「藍鳥」7號是AST太空移動公司計劃部署的第8顆低地球軌道手機直連衛星，是其構建天基蜂窩寬頻網絡的重要組成部分。該公司計劃今年平均每一、兩個月實施一次發射，目標是到年底前實現約45顆衛星在軌部署。

第3次飛行任務 首度重複使用推進器

今次任務是「新格倫」火箭第3次發射，也是藍色起源公司首次使用翻新的火箭第一級。而今次使用的火箭第一級更換了全部7台引擎，此前任務使用過的舊引擎將在後續飛行任務中使用。

「新格倫」是藍色起源太空探索計畫的核心，進度已落後多年，且各航次間的等待期也比預期更長。這次事故意味該公司的計畫會面臨更嚴重延宕，要爭取成為SpaceX「獵鷹9號」可靠替代選擇的聲譽，也大受打擊。
 

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