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伊朗局勢｜伊革命衛隊斥外長「白痴」 反映內部分歧

即時國際
更新時間：09:01 2026-04-20 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-20 HKT

伊朗外交部長阿拉格齊上周五在X平台宣布霍爾木茲海峽「完全開放」，但不到24小時，伊朗軍方即宣布重新關閉霍峽，事件反映該國政治領導人與軍方強硬派之間的裂痕。革命衛隊海軍並且在向海員發出的無線電廣播中，指自己的外長是「白痴」。與革命衛隊關係密切的通訊社也要求外交部檢討溝通方式。

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《華爾街日報》報道，波斯灣船員的錄音顯示，上周六晚一名自稱是伊朗革命衛隊海軍成員的人通過海上無線電廣播稱，海峽仍然關閉：「我們將遵照我們的領袖哈梅內伊瑪目（新最高領袖穆傑塔巴）的命令開啟大門，而不是聽信某些白痴的推文。」大約同一時間，與革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社也抨擊外長在社交媒體宣布這項政策，說：「外交部應該檢討這種溝通方式。」強硬派議員馬赫穆迪呼籲撤換阿拉格齊，稱他的聲明導致油價下跌，向美國送上了一份大禮。阿拉格齊被視為相對務實的官員，可能希望在兩周停火協議於周三到期前，釋放妥協意願。

《華爾街日報》引述伊朗問題專家阿梅爾西說：「西方總是把伊朗當作一個有清晰指揮體系的國家：你和外交部談判，他們逐級上報，然後就做出決定……但到了關鍵時刻，那些擁有槍械、無人機、快艇的人往往能贏得爭論。」

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