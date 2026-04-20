北韓試射5枚戰術彈道導彈 金正恩到場監督 指可滿足作戰需求

南韓《韓聯社》周一（20日）引述北韓官方朝中社報道，北韓周日（19 ）試射火星-11RA（Hwasong-11RA）地對地戰術彈道導彈，領導人金正恩在女兒金主愛陪同下到場監督，對試射成果「非常滿意」。

報道說，試射目的在於評估導彈戰鬥部的特點和威力，以136公里外的島嶼目標為中心，發射5枚戰術彈道導彈，高密度擊中面積為12.5至13公頃的目標區域，展現系統具備集中壓制打擊的能力。

金正恩在女兒金主愛（後方中）陪同下，到場監督彈道導彈試射。路透社

金正恩監督導彈試射，女兒金主愛（左）陪同。路透社

女兒陪同視察 滿意試射結果

金正恩對試射結果表示滿意，強調這證明專責導彈彈頭研究團隊多年的努力沒有白費，同時敦促國防科學家持續推進軍事戰備所需的技術發展。他強調，引進具備各項任務用途的彈頭，將可更有效率滿足軍隊作戰需求，把精準打擊能力和對指定區域的增強火力相結合。

報道指出，南韓軍方周日偵測到北韓於當天清晨6時10分許，從東海岸新浦一帶向朝鮮半島東部海域發射這些導彈，飛行距離約140公里。

本月第4次射導彈

這次試射是北韓本月第4次、也是今年第7次彈道導彈試射。

4月初，金正恩監督從海軍軍艦發射的戰略巡航導彈測試，官方照片顯示他在軍方官員兩側監視射擊。

這些測試是在驅逐艦「崔賢號」上進行的，「崔賢號」是北韓2艘5000噸級驅逐艦之一，這2艘驅逐艦均於去年下水，金正恩正尋求提升國家海軍能力。

南韓總統府青瓦台呼籲平壤停止此類「挑釁行為」，強調此舉違反聯合國安理會決議。