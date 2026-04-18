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日本京都11歲男童命案 繼父疑曾藏屍觀光景點公廁

即時國際
更新時間：13:06 2026-04-18 HKT
發佈時間：13:06 2026-04-18 HKT

日本京都府南丹市園部小學11歲男童安達結希3月23日離奇失蹤後，警方於4月13日在山區尋獲遺體。37歲繼父安達優季已坦承殺人棄屍，過程中疑似曾藏屍在當地知名觀光景點琉璃溪的停車場公廁，警方周六（18日）到該公廁調查，搜尋證物。

安達結希3月23日早上在家中吃早餐時確認還活著，並由繼父安達優季開車載去上學，當天中午11時50分許校方通知結希母親他沒到校，這才發現男童失蹤。

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遭繼父殺害的男童安達結希。京都警方
遭繼父殺害的男童安達結希。京都警方
安達優季（右）涉殺害繼子。X@zetu_rrr
安達優季（右）涉殺害繼子。X@zetu_rrr

曾多次轉移遺體

安達優季當時表示，他把繼子送到距離校舍大約200米的地方，但學校監視器都沒有拍到結希的身影。4月13日，在安達一家住處東北方約7公里的山區樹林發現結希遺體，安達優季其後供稱在一時衝動下勒死了結希。

警方認為，安達優季在這段期間內曾多次轉移遺體，並且一度將屍身藏匿在琉璃溪停車場公廁，周六上午有多名鑑證人員到公廁蒐證。

琉璃溪的溪谷美景相當知名，是大阪、京都等地民眾郊遊度假的熱門景點。

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