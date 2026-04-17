伊朗局勢 | 美軍擴大封鎖伊朗航運 將全球鎖定及登船檢查 武器、石油及鋼鋁列違禁品

美軍中央司令部（CENTCOM ）最新公告指出，目前已擴大對伊朗的海上封鎖範圍，除既有措施外，進一步將違禁貨物納入截查對象，允許全球美軍部隊攔截任何與德黑蘭有關或涉嫌運送可能協助伊朗政府的補給品的船隻，從武器到石油、金屬及電子產品。凡被懷疑試圖前往伊朗的船隻，無論航行地點，均可能遭到登船檢查、搜索甚至扣押。

美國海軍在周四（16日）發布更新通告強調，所有相關船舶均可能被登船、檢查與扣押。今次擴大封鎖措施，意味美方已從單純限制航運，轉向更具強制性的海上執法行動。

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美軍將全球鎖定與伊朗有關的船隻，擴大封鎖範圍。路透社

參謀長聯席會議主席凱恩特別指出美軍在太平洋地區的行動。美聯社

國防部長赫格塞思說，海軍在中東有16艘軍艦執行封鎖行動。美聯社

美軍高層召開記者會，宣布美軍擴大封鎖伊朗航運。美聯社

涵蓋武器、彈藥及核材料

根據公告內容，所謂違禁品範圍廣泛，涵蓋武器與武器系統、彈藥、核相關材料，以及原油與精煉石油產品，另包括鐵、鋼與鋁等戰略性工業原料。外界解讀，此舉不僅旨在削弱伊朗軍事能力，也可能進一步衝擊其經濟命脈。

參謀長聯席會議主席凱恩特別指出美軍在太平洋地區的行動，表示美軍將鎖定在本周較早前封鎖開始前離開霍爾木茲海峽的船隻。他在五角大樓對記者表示，其他負責區域的美軍將積極追蹤任何掛伊朗旗的船隻，或任何試圖向伊朗提供物資支援的船隻。

截查、搜索甚至扣船

美方強調，任何運往敵方且可能被用於武裝衝突的貨物，都可在中立區以外的任何地方被繳獲。

凱恩說，接近封鎖線的船隻會收到警告，封鎖目前是在伊朗領海和國際水域執行，而非霍爾木茲海峽。

國防部長赫格塞思說，海軍在中東有16艘軍艦執行封鎖行動，包括11艘驅逐艦、3艘兩棲攻擊艦、一艘航空母艦和一艘近岸戰鬥艦。

逾萬美軍執行封鎖

同時，支援封鎖行動的還有一系列飛機，以及監控、偵察和情報行動，旨在為海軍提供最新的艦艇情報。

超過一萬名美軍協助執行對伊朗港口的封鎖，雖然尚未登船，軍方領導人表示，軍方會警告與伊朗有關的船隻，若試圖甩開海軍，可能會開火警告或升級至其他武力。

