FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港

美國38歲海軍預備役軍人David Varela，涉嫌於2月在維珍尼亞州諾福克（Norfolk）殺害妻子後，將其遺體藏於冰櫃後，潛逃到香港。美國聯邦調查局（FBI）局長帕特爾（Kash Patel）今早宣布，已成功在海外將Varela逮捕，並將疑犯送返美國。

帕特爾於香港時間今晨6時許在X發文，指已成功在海外逮捕Varela。又向美國海關等多個部門及夥伴致謝，迅速逮捕潛逃海外兩個多月的Varela。帕特爾並未透露疑犯在何處被捕，又沒具體說明哪些夥伴提供協助。

FBI局長帕特爾宣布，已成功在海外將Varela逮捕。



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Varela涉嫌殺妻後出逃，遭美國全球通緝。據美方法庭文件，美國執法人員據疑犯通訊紀錄分析，指Varela離開美國後到了香港。而美國早前也有傳媒報道，指3月下旬，Varela曾在香港山頂現身遊覽，並向他人表示正在香港找工作。

香港和美國自2020年暫停移交逃犯協定，至今仍未恢復。