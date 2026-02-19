Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美預備役軍人涉殺妻藏屍冰櫃  疑潛逃香港

即時國際
更新時間：00:42 2026-02-19 HKT
發佈時間：00:42 2026-02-19 HKT

美國維珍尼亞州諾福克（Norfolk）揭發駭人命案，一名38歲海軍預備役軍人David Varela涉嫌殺害39歲妻子Lina Guerra，並將其遺體藏於住所冰櫃內。當地警方其後以一級謀殺及藏匿屍體罪起訴，惟疑兇行蹤成謎。美媒2月18日引述聯邦文件披露，調查人員相信Varela於本月初已乘機離境，目的地為香港。

妻失蹤兩周　冰櫃揭遺體

據《紐約郵報》等報道，案發於2月初，死者Guerra的兄長於2月2日向警方報案，指妹妹自1月中旬起失去聯絡。警方跟進調查時，亦未能聯絡其丈夫Varela。至2月5日取得搜查令後破門入屋，在廚房冰櫃內發現Guerra遺體。

死者Guerra被殺害，並被藏屍雪櫃。WTKP圖片
美執法部門文件指，Varela約於今年2月5日搭乘航班潛逃香港。WTKP圖片

法醫於2月10日完成驗屍，裁定死因屬他殺。警方最初以藏匿屍體罪起訴Varela，其後再加控一級謀殺罪。不過，當局暫未公布具體犯案經過及動機。

聯邦文件指疑犯25日赴港

美媒《WAVY》引述宣誓書指出，國土安全調查部門、聯邦調查局（FBI）及海軍刑事調查處（NCIS）相信，Varela約於2026年2月5日搭乘航班前往香港。當局亦透過緊急資料披露要求，從WhatsApp取得定位紀錄，顯示其訊息曾於香港發出。

調查人員指出，Varela在哥倫比亞有親屬，但與香港或中國並無明顯聯繫。美方憂慮，由於美港引渡協議自2020年8月起暫停，疑兇或藉此爭取時間逃避追捕。而這亦可能是他選擇潛逃香港的原因之一。

曾謊稱妻涉高買被捕

死者家屬向傳媒透露，在Guerra失蹤期間，Varela曾向其家人聲稱妻子因高買被捕入獄，甚至發送疑似「探監」照片。惟法庭紀錄顯示，Guerra從未因高買被起訴或定罪。

死者家人又指，Varela過往性格妒忌及具控制慾，曾限制妻子工作及社交，甚至曾動手施暴，但外表卻表現得宗教虔誠、溫和正常，令家人震驚。

目前，諾福克警方正與聯邦部門及國際刑警組織合作，追查Varela下落，並尋求將其引渡回美國受審。

 

