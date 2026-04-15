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泰國3歲男童遭「煙頭灼睪丸」虐死　親母包庇20歲繼父疑兇惹公憤

即時國際
更新時間：08:52 2026-04-15 HKT
發佈時間：08:52 2026-04-15 HKT

 

泰國春武里府（Chon Buri）發生一宗令人髮指的虐殺男童案。一名3歲男童普帕（Phupha）日前在繼父照顧期間突然死亡，生母一度聲稱兒子死於「癲癇發作」，惟法醫驗屍後揭發真相，證實男童遭硬物猛烈撞擊，導致小腸破裂及腹腔大量積血。警方隨後拘捕涉案的20歲繼父，他承認因男童「不聽話」而動粗，更殘忍地用香煙燙傷男童睪丸等全身部位。

生母聲稱死於癲癇　家屬見滿身傷痕揭發

據當地傳媒報道，男童普帕身世坎坷，1歲時父母離異，生父遠赴海外工作，平日由嫲嫲及婆婆拉扯長大。直至今年初，其21歲生母吉拉潘（Jiraphan）才將他接走，與20歲繼父索拉達特（Sorradate）同住。

3歲男童普帕（Phupha）日前在繼父照顧期間突然死亡，生母一度聲稱兒子死於「癲癇發作」，惟法醫驗屍後揭發真相，證實男童遭硬物猛烈撞擊，導致小腸破裂及腹腔大量積血。facebook@อากาย
3歲男童普帕（Phupha）日前在繼父照顧期間突然死亡，生母一度聲稱兒子死於「癲癇發作」，惟法醫驗屍後揭發真相，證實男童遭硬物猛烈撞擊，導致小腸破裂及腹腔大量積血。facebook@อากาย
家屬得知真相後當場崩潰痛哭。facebook@อากาย
家屬得知真相後當場崩潰痛哭。facebook@อากาย
警方於3月30日成功拘捕涉案繼父，他承認當晚因男童不聽話，一時失去理智而瘋狂毆打，並用香煙燙傷男童身體及睾丸。網上圖片
警方於3月30日成功拘捕涉案繼父，他承認當晚因男童不聽話，一時失去理智而瘋狂毆打，並用香煙燙傷男童身體及睾丸。網上圖片

3月26日凌晨，正在工廠上夜班的吉拉潘接獲丈夫電話，指兒子嚴重腹痛及嘔吐。吉拉潘趕回家後，聲稱在為兒子洗澡送院期間，兒子突然「癲癇發作」抽搐，送院搶救後不治。院方最初宣告死因為急性心臟驟停，惟普帕的嫲嫲和婆婆趕到醫院後，發現孫兒遺體佈滿瘀傷、香煙燙痕，口鼻更有出血跡象，深感死因可疑，遂向「巴維娜兒童及婦女基金會」求助報警。

法醫報爆驚人真相　繼父承認為「管教」動武

警察醫院法醫部隨後接手檢驗，報告於3月28日出爐，內容駭人聽聞。報告指出普帕死於「硬物撞擊」，導致小腸撕裂及腹腔積血，頭部及全身均有嚴重瘀傷，甚至連睾丸亦有擦傷。家屬得知真相後當場崩潰痛哭。

婆婆更透露，普帕生前曾向她哭訴被「新爸爸」毆打，不願回家，當時已發現其腳部有煙頭燙傷痕跡，惟質問女兒時反遭責罵。警方於3月30日成功拘捕涉案繼父，他承認當晚因男童不聽話，一時失去理智而瘋狂毆打，並用香煙燙傷男童身體及睾丸。

警調查生母是否包庇　繼父面臨15年監禁

涉案繼父目前已被警方控以襲擊致死罪，一旦罪成，最高可面臨15年監禁。至於男童生母吉拉潘，在調查期間表現極不合作，甚至一度拒絕透露丈夫去向，警方正調查她是否涉嫌包庇或有份參與虐待。

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