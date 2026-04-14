英漢赴土耳其「全口植牙」拔光才知要等半年 回家憂鬱絕望輕生

英國一名48歲男子遠赴土耳其接受廉價的「全口植牙手術」，卻在拔掉全部牙後，才被告知無法提供臨時假牙，必須等待6個月才能裝上植體。「滿口無牙」的困境讓他陷入嚴重憂鬱，最終走上絕路。

英國《衛報》報道，事主布科夫斯基（Pawel Bukowski）患牙周病，2025年1月赴土耳其接受手術，原本是為了重拾笑容，沒料到竟換來一場噩夢。

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他返回英國後精神狀態一直很差，因為沒有牙齒而無法正常進食，開始嚴重酗酒，由於擔心必須支付遠超預期的費用，心理健康進一步惡化。

2025年4月24日，帕維爾被緊急送醫，經醫療人員評估「有強烈自殺意念」，卻被判定無需強制入住精神科病房。僅僅4天後，他便被發現陳屍家中。

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遺孀達利亞（Daria Bukowska）不滿丈夫病情的嚴重性「處處被忽視」，「在每一個關鍵時刻都被辜負」。她在提交給驗屍法庭的聲明中說：「他沒有得到維持生命所需的藥物。工作人員沒有出現，沒有給我們回電話，最後還遲到了。」她13日出庭時形容丈夫一向注重外表與健康，得知診所的決定後「情緒上遭受毀滅性打擊」，自信心與對未來的希望都被摧毀，即使妻女努力支持，其心理健康仍急劇惡化。

諾福克地區驗屍官湯普森（Johanna Thompson）裁定死因為自殺，並指出後續調查確實發現多處照護疏失。全案仍在審理中。