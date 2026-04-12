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伊朗局勢｜特朗普發文：封鎖霍爾木茲海峽 警告將「了結」伊朗

即時國際
更新時間：21:26 2026-04-12 HKT
發佈時間：20:29 2026-04-12 HKT

據外電報道，在美國與伊朗就核計劃及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）航行問題的談判宣告破裂後，在社交平台發文稱：即時起，美國海軍將開始對任何試圖進出霍爾木茲海峽的船隻實施封鎖。還指示美國海軍在國際水域搜查並扣押每一艘向伊朗繳納過通行費的船隻。

特朗普又稱任何支付了這種非法過路費的人，都別想在公海上獲得安全通行。美方也將開始摧毀伊朗人在海峽中布下的水雷。任何向美方或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸進「地獄」。伊朗比誰都清楚，如何結束這場已經摧毀了他們國家的戰爭。伊朗的海軍沒了，空軍沒了，防空和雷達系統也成了擺設，哈梅內伊以及他們大部分的領導人都已身亡，所有這一切，都是因為伊朗對核武器的野心。封鎖即將開始，其他國家也會參與其中。絕不允許伊朗從這種非法的敲詐行徑中獲利。伊朗想要錢，而更重要的是，伊朗想要核武器。

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旨在切斷伊朗經濟命脈

特朗普明確表示，此舉旨在對這條佔全球戰前石油運輸量20%的關鍵水道，實施戰略控制，剝奪伊朗在衝突中的主要經濟籌碼。他強調：「我已指示海軍，在國際水域尋找並攔截每一艘曾向伊朗支付過路費的船隻。任何支付非法過路費者，將無法在公海上安全通行。」

專家：美軍可輕易掌控海峽

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）今日（12日）透過其社交平台轉載一篇報道，強烈暗示華府握有封鎖伊朗水域的軍事選項。特朗普在其創立的社交平台「Truth Social」上，轉發了新聞網站「Just the News」的一篇分析報道。該報道引述國家安全專家格蘭特（Rebecca Grant）指出，鑑於美軍強大的海空實力，現時要完全掌控霍爾木茲海峽的航運可謂「輕而易舉」。

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格蘭特補充，美軍絕對有能力運用其先進的空中監視系統，全面掌握進出該海峽的船隻動態，屆時任何船隻若要通過，都必須先徵得美國海軍的同意。報道更以今年初美國封鎖委內瑞拉水域，成功對該國經濟造成衝擊為例，指華府具備執行相關封鎖行動的能力與經驗。

兩大航母戰鬥群已進駐波斯灣

報道同時披露，過去曾主導封鎖委內瑞拉行動的美軍核動力航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford），目前已進駐波斯灣，與「林肯號」（USS Abraham Lincoln）航母戰鬥群及其他主要海軍力量會合，軍事部署經已到位。

較早前，美國副總統萬斯（JD Vance）證實，於巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的美伊馬拉松式會談，未能達成任何共識。伊朗外交部則回應稱，各方本就未預期能在一輪會談中解決所有分歧。

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