Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱魯比奧取消三口之家綠卡 男戶主是伊朗前副總統兒子

即時國際
更新時間：11:32 2026-04-12 HKT
發佈時間：11:32 2026-04-12 HKT

美國國務卿魯比奧宣布，取消伊朗前高官的3名親屬的美國綠卡，聯邦探員隨後將他們逮捕，準備遞解出境。被捕者中，包括伊朗前女副總統艾伯特卡爾（Masoumeh Ebtekar）的兒子，艾伯特卡爾是1979年伊朗人質危機中的激進分子發言人。

遭ICE拘押將驅逐出境

魯比奧指，被撤銷綠卡的3人，分別是哈希米(Seyed Eissa Hashemi)、塔赫馬塞比(Maryam Tahmasebi)和他們的兒子。而哈希米是艾伯特卡爾的兒子。

相關新聞：伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新

魯比奧指他們與伊朗政權有密切關係。目前遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘押，準備遣返離境。

魯比奧強調，艾伯特卡爾的家人，本來便不應享有在美國生活的特權，美國亦絕不能成為反美恐怖分子，或其家人的安身之所。這在特朗普執政下，絕不可能。

母是「美伊人質事件」發言人

哈希米一家人是在2014年，獲奧巴馬政府發簽證入境美國。2016年6月，透過「多元移民簽證」（綠卡抽籤）計畫，授予永久居留權。

艾伯特卡爾於1979年，任衝入美國駐伊朗大使館的激進學生發言人。當年，美國有52名人質被扣押444天。艾伯特卡爾因曾在美國生活，能操流利英語成為美國大使館人質事件發言人，被外界稱為「尖叫瑪麗」（Screaming Mary）。

艾伯特卡爾2017年至2021年間擔任伊朗副總統。

 

 
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
17小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
19小時前
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
20小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰月頭先喺銅鑼灣開
土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰玩加盟店模式？
飲食
16小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
19小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT