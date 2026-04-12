伊朗局勢︱魯比奧取消三口之家綠卡 男戶主是伊朗前副總統兒子

美國國務卿魯比奧宣布，取消伊朗前高官的3名親屬的美國綠卡，聯邦探員隨後將他們逮捕，準備遞解出境。被捕者中，包括伊朗前女副總統艾伯特卡爾（Masoumeh Ebtekar）的兒子，艾伯特卡爾是1979年伊朗人質危機中的激進分子發言人。

遭ICE拘押將驅逐出境

魯比奧指，被撤銷綠卡的3人，分別是哈希米(Seyed Eissa Hashemi)、塔赫馬塞比(Maryam Tahmasebi)和他們的兒子。而哈希米是艾伯特卡爾的兒子。



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魯比奧指他們與伊朗政權有密切關係。目前遭美國移民暨海關執法局（ICE）拘押，準備遣返離境。

魯比奧強調，艾伯特卡爾的家人，本來便不應享有在美國生活的特權，美國亦絕不能成為反美恐怖分子，或其家人的安身之所。這在特朗普執政下，絕不可能。

母是「美伊人質事件」發言人

哈希米一家人是在2014年，獲奧巴馬政府發簽證入境美國。2016年6月，透過「多元移民簽證」（綠卡抽籤）計畫，授予永久居留權。

艾伯特卡爾於1979年，任衝入美國駐伊朗大使館的激進學生發言人。當年，美國有52名人質被扣押444天。艾伯特卡爾因曾在美國生活，能操流利英語成為美國大使館人質事件發言人，被外界稱為「尖叫瑪麗」（Screaming Mary）。

艾伯特卡爾2017年至2021年間擔任伊朗副總統。