南極海冰加速融化 皇帝企鵝改列瀕危

氣候變化導致南極象徵物種「皇帝企鵝」更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構世界自然保育聯盟周四宣布，由於南極地區的氣候變化，皇帝企鵝和南極毛皮海獅已被列為「瀕危」物種。



該組織稱，將皇帝企鵝受威脅程度從「近危」，改列「瀕危」，凸顯依賴冰層生存物種正面臨的生存威脅。



皇帝企鵝仰賴海冰棲息、覓食和繁殖。這些海洋冰層過早破裂和消失，已經導致皇帝企鵝族群數量暴跌。皇帝企鵝是所有企鵝中體型最大、最重的物種，頸部和胸前鮮明的金橙色絨毛成為在南極極端環境下生存和繁衍生息的象徵。世界自然保護聯盟預計到21世紀80年代，皇帝企鵝種群數量將減少一半。圖為南極洲哈雷研究站的皇帝企鵝。