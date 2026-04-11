Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南極海冰加速融化 皇帝企鵝改列瀕危

即時國際
更新時間：09:27 2026-04-11 HKT
發佈時間：09:27 2026-04-11 HKT

氣候變化導致南極象徵物種「皇帝企鵝」更接近滅絕。全球瀕危野生動物權威機構世界自然保育聯盟周四宣布，由於南極地區的氣候變化，皇帝企鵝和南極毛皮海獅已被列為「瀕危」物種。

該組織稱，將皇帝企鵝受威脅程度從「近危」，改列「瀕危」，凸顯依賴冰層生存物種正面臨的生存威脅。

皇帝企鵝仰賴海冰棲息、覓食和繁殖。這些海洋冰層過早破裂和消失，已經導致皇帝企鵝族群數量暴跌。皇帝企鵝是所有企鵝中體型最大、最重的物種，頸部和胸前鮮明的金橙色絨毛成為在南極極端環境下生存和繁衍生息的象徵。世界自然保護聯盟預計到21世紀80年代，皇帝企鵝種群數量將減少一半。圖為南極洲哈雷研究站的皇帝企鵝。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
4小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
17小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
22小時前
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
東張西望丨直擊港婦街頭戰內地出軌夫大打出手 老公不滿妻拒行房：你唔睬我，我緊係去搵啦
影視圈
13小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
高中阿Sir搞副業賣濕廁紙 年賺近3000萬 與學生分享創業心得 成最強商業教材
商業創科
4小時前
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
05:31
星島申訴王 | 咖啡名人被質疑「搭雞棚」掠水 店舖突結業 4股東80萬血本無歸
申訴熱話
2小時前
黎志偉攝
青馬大橋車禍1死3傷 貨車猛撼爆胎寶馬 司機涉危駕被捕  
突發
2小時前
全紅嬋網暴案，創建微信群男子遭行拘。
全紅嬋網暴案｜廣州警方：創建微信群男子遭行拘
即時中國
14小時前
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
2026-04-10 06:00 HKT