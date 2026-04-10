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墨西哥少女遭閨密「蒙眼」殺害 兇徒拍片上網 法官輕判惹公憤

即時國際
更新時間：22:31 2026-04-10 HKT
發佈時間：22:31 2026-04-10 HKT

墨西哥發生駭人聽聞的兇殺案。一名15歲少女去年應兩名分別年僅15歲及13歲的所謂「閨密」邀請外出，最終慘遭對方以繩索勒斃。兇徒更將行兇過程拍下並上載至互聯網，影片甚至流傳至死者母親。當地法院近日就案件宣判，兩名兇手僅被輕判，引發社會公憤。

訛稱「驚喜」實為殘忍誘殺

案情指，15歲死者萊拉（Leyla Monserrat Lares Becerra）於2025年9月，被兩名友人以安排與心儀男孩見面為由，誘騙至一處房屋。萊拉被要求蒙上雙眼安坐椅上，滿心期待之際，卻遭兩名友人用繩索活活勒死。

調查顯示，兇徒行兇動機僅源於青少年之間的感情嫉妒，案發前已不斷對死者作出言語騷擾及膚色嘲諷。

影片瘋傳 輕判引爆怒火

更令人髮指的是，兩名兇徒將整個行兇過程用手機拍下，影片其後在網絡瘋傳。死者遺體被發現時已嚴重毀壞。

案件經審理後，法院於今年3月作出判決，15歲的兇手僅被判處2年10個月有期徒刑，而13歲的兇手更只需接受11個月的監管，兩人僅需共同支付約港幣750元的賠償金。判決結果被指與其殘忍的犯案手法及精心策劃的謀殺行為完全不相稱，引起民眾強烈不滿，質疑刑責過輕。

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