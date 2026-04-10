Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國男疑非禮馬航空姐 淡化行為：輕輕拍你兩下

即時國際
更新時間：18:45 2026-04-10 HKT
發佈時間：18:45 2026-04-10 HKT

馬來西亞航空公司一班於周三（8日）出發的航班上，發生一宗乘客與機組人員的衝突事件。一名中國男乘客，因疑不當觸碰一名女空中服務員的臀部，最終被航警強制帶離飛機。事件過程被其他乘客拍下並在社交媒體流傳，引發廣泛討論。

根據網上流傳的影片，該名男子在機艙通道上與女空服員激烈爭論，航警則在一旁戒備。男子情緒激動地辯稱：「你說這個算動手嗎？你說新加坡都不算動手吧！」空服員則堅定地告知：「機場不允許你跟乘客上航班。」

相關新聞：見義勇為｜陝西漢借醉胸襲初中女生 巴士同車高中生制服交警方

相關新聞：大叔搭飛機「鹹豬手」16歲少女　機長「霸氣調頭」飛1小時返回原機場

男子隨後試圖淡化其行為，稱：「輕輕拍了你兩下，你就不讓我上飛機。」空服員立即反駁：「是叫輕輕嗎？」男子則要求：「你把監控調出來。」在爭執過程中，該名男子不斷重申「不是我的問題」，甚至提及「中馬關係友好」等言論。不過，涉事男乘客最仍被航警帶離機艙。

事後，一名知情的葉姓乘客指出，該航班在登機前已出現一連串技術問題及座位變動，加上地勤人員應對失當及語言溝通障礙，已令不少乘客心生不滿，現場秩序混亂。他認為，雖然涉事男子的行為確有不妥，但若航空公司能在登機前提供更有序及專業的安排，或能避免衝突升級。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
獨行賊持搶闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
00:41
獨行賊持槍闖灣仔東亞銀行分行 劫走$36000 警封鎖現場圍捕
突發
6小時前
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
00:41
打劫東亞銀行│獨行賊騎單車逃至金鐘MTR 警追捕至柴灣截獲逮捕
突發
5小時前
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
李家鼎家事令楊思琦言論再受關注？曾爆李家關係惡劣：係咁樣打豪仔 網民為思琦妹平反
影視圈
4小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
2026-04-09 14:58 HKT
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
2026-04-09 15:32 HKT
銅鑼灣19歲少女天台企跳近2小時終勸服 現場交通一度嚴重受阻
突發
3小時前
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲在櫃台底
01:37
打劫東亞銀行│獨行賊行劫過程曝光 被槍指嚇女職員驚慌蹲檯底
突發
2小時前
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
石硤尾46年 「水手快餐店」結業！馳名大力水手飯/炸雞髀成絕響 3原因舊式文化難再續
飲食
5小時前
00:26
習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來
兩岸熱話
5小時前