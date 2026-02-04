大叔搭飛機「鹹豬手」16歲少女　機長「霸氣調頭」飛1小時返回原機場

愛爾蘭航空公司（Aer Lingus）一架飛往美國波士頓的航班發生離譜事件，一名男乘客在航程中，強吻亂摸坐在身旁的16歲少女，當時飛機已飛了1小時，機長得悉後決定調頭返回香農機場（Shannon airport）。

涉在機上非禮少女的58歲男子努恩（Patrick Noone）2月3日在恩尼斯法院Ennis Circuit Court受審，當庭認罪。他被控於2023年11月15日違反2項性侵罪。

事發於愛爾蘭航空E1 135航班，當時機組人員發現被告對坐在隔壁的16歲女乘客毛手毛腳，遂通知機長，機長隨即決定調頭返回香農機場，當時已飛行約1個小時。

努恩在法庭上承認性侵行為，包含親吻少女手臂、摸大腿、揉臀部等。受害人在愛爾蘭當地接受警方訪問後，已返回美國。

被告律師指他的當事人是一名農民，且之前沒有任何犯罪紀錄，希望法庭能夠準備緩刑報告。法官批准請求，並指示警察向受害者索取影響陳述。