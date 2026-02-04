Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大叔搭飛機「鹹豬手」16歲少女　機長「霸氣調頭」飛1小時返回原機場

即時國際
更新時間：17:00 2026-02-04 HKT
發佈時間：17:00 2026-02-04 HKT

愛爾蘭航空公司（Aer Lingus）一架飛往美國波士頓的航班發生離譜事件，一名男乘客在航程中，強吻亂摸坐在身旁的16歲少女，當時飛機已飛了1小時，機長得悉後決定調頭返回香農機場（Shannon airport）。

涉在機上非禮少女的58歲男子努恩（Patrick Noone）2月3日在恩尼斯法院Ennis Circuit Court受審，當庭認罪。他被控於2023年11月15日違反2項性侵罪。

事發於愛爾蘭航空E1 135航班，當時機組人員發現被告對坐在隔壁的16歲女乘客毛手毛腳，遂通知機長，機長隨即決定調頭返回香農機場，當時已飛行約1個小時。

努恩在法庭上承認性侵行為，包含親吻少女手臂、摸大腿、揉臀部等。受害人在愛爾蘭當地接受警方訪問後，已返回美國。

被告律師指他的當事人是一名農民，且之前沒有任何犯罪紀錄，希望法庭能夠準備緩刑報告。法官批准請求，並指示警察向受害者索取影響陳述。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
00:47
黃棣珊中學2男1女學生 中山交流團擅外出飲酒租酒店過夜 同學回港揭發 教育局：高度關注
社會
5小時前
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
80年代「破格女星」罕現身《流行都市》被安德尊質問一事：咩意思呀你 曾選港姐轉行風山水起
影視圈
7小時前
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
慎入︱傳江蘇男自製噴火器 街頭活焚姦夫
即時中國
7小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-02-03 13:30 HKT
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
歲晚尖沙咀新現「觸碰型圈套」 跑友遇騙拒做「致命一步」自救 網民激讚醒目｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
2026-02-03 14:13 HKT
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
1989年西貢龍蝦灣謀殺案 62歲港男潛逃37年泰國落網 料明日被押返香港
突發
33分鐘前
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
01:12
兩屆視后胡定欣宣布離巢 結束逾20年與TVB賓主關係：新一年決定離開舒適區
影視圈
4小時前
星島申訴王|閃戀慘劇 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱 被勒索900萬
06:10
星島申訴王 | 初見面即獻吻火速同居 失婚男墮愛情陷阱被勒索900萬
申訴熱話
9小時前