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中國男疑「輕輕拍」空姐涉非禮被趕 馬航：兩週內公佈調查結果

即時國際
更新時間：08:54 2026-04-14 HKT
發佈時間：08:54 2026-04-14 HKT

馬來西亞航空公司一班於周三（8日）出發的航班上，發生一宗乘客與機組人員的衝突事件。一名中國男乘客，因疑不當觸碰一名女空中服務員的臀部，最終被航警強制帶離飛機。事件過程被其他乘客拍下並在社交媒體流傳，引發廣泛討論。

《大河報》指，馬航客戶關係部負責人13日上午表示，目前航司正在全面調查該起事件，預計兩週內將會公佈相關調查結果。 

根據網上流傳的影片，該名男子在機艙通道上與女空服員激烈爭論，航警則在一旁戒備。男子情緒激動地辯稱：「你說這個算動手嗎？你說新加坡都不算動手吧！」空服員則堅定地告知：「機場不允許你跟乘客上航班。」

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男子隨後試圖淡化其行為，稱：「輕輕拍了你兩下，你就不讓我上飛機。」空服員立即反駁：「是叫輕輕嗎？」男子則要求：「你把監控調出來。」在爭執過程中，該名男子不斷重申「不是我的問題」，甚至提及「中馬關係友好」等言論。不過，涉事男乘客最仍被航警帶離機艙。

事後，一名知情的葉姓乘客指出，該航班在登機前已出現一連串技術問題及座位變動，加上地勤人員應對失當及語言溝通障礙，已令不少乘客心生不滿，現場秩序混亂。他認為，雖然涉事男子的行為確有不妥，但若航空公司能在登機前提供更有序及專業的安排，或能避免衝突升級。

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