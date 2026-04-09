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柬埔寨電騙園區被揭有假巴西警局、假越南銀行 豬仔未達標須挨藤條

即時國際
更新時間：08:32 2026-04-09 HKT
發佈時間：08:32 2026-04-09 HKT

柬埔寨電騙園區的誇張手法愈揭愈驚人。英國廣播公司（BBC）近日報道，柬泰邊境的「皇家山丘」（Royal Hill）賭場內有規模龐大的電騙大本營。園區內佈滿多國「假警局」及「假銀行」以騙取個人資料，更有來自烏干達的「員工」現身說法，揭露在園區內遭受電擊、關黑屋及挨藤條等非人待遇。

賭場內設多國假警局　軍事衝突意外揭發真相

報道指，「皇家山丘」賭場位於柬泰邊境，從記者現場了解，大樓內設有多個精心佈置的房間，模擬中國、澳洲、新加坡、巴西及印度等地的警局與公安局、假越南銀行。房內掛有各式制服，包括假中國公安制服，甚至偽造了聖保羅警方的傳票，指控受害者「洗黑錢」，藉此恐嚇對方轉帳或提供個人資料。整個電騙園區就像一個電影廠房，道具一應俱全。

這座電騙基地之所以曝光，源於去年泰國與柬埔寨的邊境衝突。泰軍指控無人機從該賭場起飛攻擊泰境，遂於去年12月發動空襲與炮擊。泰國隨後接管該區，這座原本鮮為人知的電騙工廠才展現在世人眼前。

AI變聲扮演貴婦詐財　上廁所須登記耗時

BBC記者在人去樓空的辦公室內，發現列有嚴苛處罰的中文文件。員工若當天未能找到「潛在客戶」誘入陷阱，須挨5下藤條；連續三天未達標者，處罰則加倍至10下。員工甚至連上廁所的時間都要被嚴格記錄，亦被逼分享私人照片以騙取受害者信任。

一名被騙至園區的烏干達男子威爾遜（Wilson）透露，他被迫每天工作逾15小時，利用AI技術改變聲音與外貌，在網上扮演一名37歲的富有女性，引誘美國男性墮入情網並「投資」詐騙產品。他直言，不從者會被送入「黑屋」接受酷刑或電擊，「即使在泰國轟炸期間，我們仍被迫繼續工作」。

報道指，「皇家山丘」背後的老闆為柬埔寨著名富豪李永發（Ly Yong Phat）。李永發與執政的洪森家族關係極為密切，並獲頒代表精英階層的「勳薩」頭銜。儘管他因涉嫌人口販運及網絡詐騙已遭美國及多國制裁，但在柬埔寨依然生活奢華，未受影響。

分析指，自2019年柬埔寨禁絕網上賭博及疫情後，當地的犯罪集團轉型經營網絡詐騙，利用博彩執照作掩護，誘騙各國年輕人前往從事電騙勾當。雖然目前該大本營已被揭發，但外界憂慮同類設施仍隱藏於柬埔寨邊境的其他角落。

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