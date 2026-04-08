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伊朗局勢︱拯救F-15武器系統官神秘儀器曝光 知情者：只要有心跳就找到

即時國際
更新時間：15:50 2026-04-08 HKT
發佈時間：15:50 2026-04-08 HKT

美國F-15E戰機上周五在伊朗上空被擊落，機上其中一人經特種部隊救回，而另一武器系統官（ WSO）後來也被救回。美軍能成功完成營救任務，據悉是因為中央情報局（CIA）使用了一款從未公開叫「幽靈心音」（Ghost Murmur）的絕密儀器，最終順利救出身陷險境的第二名武器系統官。

《紐約郵報》7日報道，美國總統特朗普和中情局長雷克里夫（John Ratcliffe）周一在白宮簡報會中提及，這是中情局首次在實戰中使用這工具。一名聽取簡報的消息人士表示，「那就像在體育場裡聽到一個人的聲音，只不過這個體育場是一千平方英里（近2,590 平方公里）的沙漠，」「在適當條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就會找到你。」

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該名消息人士和另一名熟悉知全球最大國防企業「洛克希德馬丁」（Lockheed Martin）情報蒐集工具的人士指出，「幽靈心音」是由該企業旗下秘密先進研發部門「臭鼬工廠」（Skunk Works）所開發。第二位消息人士說，這項技術已在「黑鷹」直升機上成功測試，未來可能用在F-35戰機上。

在F-15戰機上周被擊落後，這名代號為「Dude 44 Bravo」武器系統官雖受傷，並面對伊朗部隊懸賞搜捕，選擇躲在山間岩縫中，設法在荒涼的山區撐了兩天。

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而第一位消息人士說，這片相對荒蕪的地形為「幽靈心音」提供了「理想的首戰使用環境」。由於電磁干擾低、「幾乎沒有其他人類訊號競爭」，加上入夜時，活體與沙漠地面的熱對比明顯，當地「幾乎是你所能要求最乾淨的環境」，讓操作人員能獲得第二層確認。

「這訊號通常很微弱，只能透過幾乎緊貼胸口的感測器，才能在醫院內測量，」這位消息人士說，「但量子磁力測量學上的進展，尤其是利用合成鑽石微觀缺陷製成的感測器，顯然已讓遠距偵測這些訊號成為可能。」不過，這位人士也強調，「這能力並非無所不知。它在偏遠、低雜訊的環境中效果最好，並需要相當長的處理時間」。

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