以色列駐伊斯坦堡布爾領事館外發生槍擊 施襲者1死2傷

以色列駐伊斯坦堡布爾領事館附近發生槍擊事件，槍手1死2傷，另有2名警察受傷。土耳其司法部已證實已展開調查。

據CNN土耳其頻道報道，伊斯坦布爾省長居爾（Davut Gül ）發表聲明指一名襲擊者已被擊斃，另有兩名襲擊者被「制服」。

聲明寫道：「我方警力遭到襲擊，2名警員受傷。1名恐怖分子被擊斃，另有2名恐怖分子受傷後被制服。」他表示，由於警方採取了預防措施，此次重大襲擊造成的損失降至最低

根據路透社和法新社報道，目前土耳其伊斯坦布爾領事館或安卡拉大使館，都沒有以色列外交官入駐。