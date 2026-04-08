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退役TOPGUN美軍揭戰機彈射風險 「20G衝擊力隨時斷肢攞命」

即時國際
更新時間：18:00 2026-04-08 HKT
發佈時間：18:00 2026-04-08 HKT

美軍F-15E救援任務引發各界關注，一名美國退役海軍揭露戰鬥機「彈射逃生」的殘酷真相，他指出這個過程極度暴力，但飛行員幾乎沒有接受過任何跳傘訓練，能否活下來只能「交給上帝」。

美國海軍戰鬥機武器學校（TOPGUN）畢業生、無墜落英雄基金會（NFHF）主席巴克利（Matthew Buckley）表示，這架F-15E上周被伊朗擊落時，2名飛行員做出「非常艱難的決定，要不就是死亡，要不就是彈射」。他曾2度部署伊拉克，並且駕駛F/A-18大黃蜂戰機（ F-18 Hornets）執行過44次實戰任務，因此深知其中危險性。

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參加「史詩怒火」行動的美軍F-15E戰機。 路透社
參加「史詩怒火」行動的美軍F-15E戰機。 路透社

20G力衝擊 隨時斷肋骨甩手臂

巴克利指出，飛行員彈射逃生後，身體狀況總是令人擔憂，「因為彈射是人體所能承受最暴力的經歷之一」，沒有任何人的身體構造能夠自然承受10G到20G的瞬間衝擊。

只要飛行員身體姿勢稍有偏差，就會面臨「火箭飛車」加上「時速500英里（約時速805公里）強風」一般的衝擊。哪怕四肢僅出現一丁點鬆動，就可能造成連枷胸（Flail Chest），即多根肋骨骨折的嚴重胸部創傷，導致胸壁某一部分失去肋骨支撐，這種傷害極可能將他們的手臂直接從關節窩中撕裂出來。

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巴克利曾載特朗普次子埃里克（Eric Trump）飛行。 IG@officialwhizbuckley
巴克利曾載特朗普次子埃里克（Eric Trump）飛行。 IG@officialwhizbuckley

巴克利說道，通常彈射過程產生的壓力，可能導致脊椎損傷等傷勢。古早年代的飛行員也可能被座艙頂或橡膠踏板卡住，不幸斷腳。

飛行員實際上沒跳傘訓練

彈射逃生過程雖然只有短短幾秒，卻需要極高精準度。但巴克利表示，飛行員並未對此接受實際訓練，「很多人以為戰鬥機飛行員一定有做過跳傘訓練，但根本沒有。」

他透露，軍方對成功彈射的定義，只包含飛行員拉動彈射把手、座艙蓋彈開、火箭點火、降落傘正常開啟，也就是所有裝置成功運作。至於飛行員能不能活下來，「那就交給上帝了。」

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