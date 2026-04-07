《雙截龍》及《熱血硬派》之父︱開發者岸本良久逝世 創「橫向捲軸動作」遊戲先河

日本經典遊戲《雙截龍》及《熱血硬派》系列，八十年代風靡全球。一手打造兩大名作的日本遊戲開發者岸本良久，於本月2日逝世，終年64歲。消息一出，岸本的老戰友及當地業界紛紛發文悼念，向一代「橫向捲軸動作遊戲」的奠基者致敬。

動作遊戲奠基者逝世

岸本良久於本月2日逝世，其家屬日前透過社交平台發布此消息，隨即震撼日本遊戲界，事關岸本對當地以至全球遊戲界的發展可謂影響深遠。岸本在1980年代初期於Data East公司展開遊戲開發生涯，曾參與多款早期街機遊戲製作。及後他轉投另一遊戲開發公司Technōs Japan，迎來職業生涯巔峰。

開創橫向捲軸新維度

岸本良久打破早期動作遊戲單純射擊或跳躍的平面框架，引入了「Z軸」深度概念，讓玩家能在畫面上自由移動作戰。1986年問世的《熱血硬派》，帶來埋身格鬥與獨特世界觀。翌年推出的《雙截龍》，更加入了雙人合作及拾取武器模式，大大加強寫實性和可玩趣味，為動作遊戲確立了新標準。

「熱血」精神影響深遠

岸本良久的「橫向捲軸動作遊戲」設計，啟發了後來的《街頭快打》（Final Fight）與《怒之鐵拳》（Streets of Rage）等無數經典大作。至於由他一手炮製的《熱血》系列，及後更延伸出多款相關作品，包括《熱血高校閃避球》、《熱血行進曲》及《熱血時代劇》等，為無數玩家帶來歡樂之餘，至今更成為不少人的珍貴回憶。