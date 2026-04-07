伊朗局勢 | 特朗普再轟北約日韓澳袖手 強調還駐軍防金正恩 又嘲英航母破舊

美國總統特朗普周一（6日）在白宮記者會上火力全開，公開炮轟包括北約（NATO）、澳洲、日本及南韓在內的盟友，在美國對伊朗開戰時拒絕伸出援手。特朗普更直言，他對北約的不滿全是從想兼併格陵蘭受阻開始，並嘲諷北約只是俄羅斯總統普京根本不怕的紙老虎。當提到日、韓時，特朗普抱怨美軍還幫忙防金正恩。

在長達一小時的記者會中，特朗普持續抱怨北約盟友不夠義氣。他指出，當美國試圖重新開放戰略要地霍爾木茲海峽，並對伊朗展開攻擊行動時，這些盟友卻退縮不願參與。

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特朗普又嘲諷英航母破舊。美聯社

特朗普持續抱怨北約盟友不夠義氣。美聯社

特朗普指北約是一隻連普京也不怕的紙老虎。美聯社

特朗普再度重申他對兼併格陵蘭的強烈意圖。法新社

再嘲北約紙老虎 連普京也不怕

特朗普回憶當時尋求支援的過程，語帶諷刺地說：「我並沒有很強烈地要求，只是說『嘿，如果你們想幫忙，那很好』。」結果對方竟連忙拒絕。他氣憤表示，北約盟國實際上是刻意不幫忙，並直指北約現在就是一隻紙老虎，對普京完全沒有威懾力。

他再度點名英國，稱對方只表明願意在美國戰勝後提供協助，譏笑英國航母破舊不堪，連美軍將領都嫌棄不需要英國航母協助。特朗普說：「我們勝利後就不需要協助了，他們有2艘破舊不堪、幾乎無法運作的航母，我說，『我想我們可以拿來用，誰知道呢？』我打給將軍，他根本不想要，他說，『我們真的不需要它們，我們有林肯號，長官，我們不需要它們』」。

點名太平洋盟友未挺戰伊朗

除了北約，特朗普也將炮火轉向太平洋盟友，點名南韓、澳洲與日本在伊朗戰事中缺乏支持。他細數美國在亞洲的軍事部署，語氣充滿不甘地說，「你知道還有誰沒幫我們嗎？南韓沒幫，澳洲沒幫，日本也沒幫。」

他強調，美國在日本駐紮了5萬名士兵來保護他們免受北韓威脅，「我們還在南韓駐紮了4萬5千名士兵來保護我們（免受風險），防範那個金正恩，但其實我跟他處得還挺好的。」

特朗普聲又稱，過去的美國總統若政策得當，現在金正恩就不會擁有核武。

重申要兼併格陵蘭

除了軍事援助，特朗普也再度重申他對兼併格陵蘭的強烈意圖。這塊由北約盟國丹麥管轄的島嶼，一直是特朗普的目標，但也遭到北約強烈反對。

特朗普坦言，他對盟友的種種怨氣，導火線就是這樁買賣，「如果你們想知道真相，一切都始於格陵蘭。」他更直白表示，「我們想要格陵蘭，他們不願意給，我就說『拜拜』。」

