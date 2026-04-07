Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

遊日注意 | 埼玉縣名店強硬規定 吃拉麵不准滑手機 網上引發2派論戰

即時國際
更新時間：12:58 2026-04-07 HKT
發佈時間：12:58 2026-04-07 HKT

日本埼玉縣春日部市拉麵名店「煮干乱舞」，因禁止顧客吃拉麵時滑手機引發熱議。支持者認為店家規定有理，反對者卻認為管太多。

煮干乱舞於1月30日在社交平台X發文公告：「用餐中禁止使用智能手機，違者將被要求離場、恕不退款。」不過，等待餐點時滑手機，或者替拉麵拍照，則不在此限。

煮干乱舞圖文規客人用餐時禁止使用智能手機。X@niboshiranbu
煮干乱舞圖文規客人用餐時禁止使用智能手機。X@niboshiranbu
店家希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。煮干乱舞官網
店家希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。煮干乱舞官網
店內招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。X@niboshiranbu
店內招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。X@niboshiranbu

連續9年入選百名店拉麵

煮干乱舞連續9年入選「食べログ百名店拉麵EAST」，招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。

店家起初溫馨提醒「用餐中請盡量避免使用手機」，希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。

店家盼最美味時機享用

但仍有顧客一邊吃麵，一邊觀看影片，甚至有人將智能手機直接放在調味料罐上，產生衞生疑慮，老闆川田雄一因而採取強硬措施。

川田雄一說：「最難過的還是不得不立規矩這件事，我其實很不想這樣做。」

網民看法兩極

隨著《富士電視台》節目「Live News イット！」4月1日報道，這項不尋常的規定在社交媒體上掀起論戰。

這項規定在X引發兩極反應，一些網民批評規定太強硬而無法接受，但也有不少人力挺店家，「這是大家都要用的東西，確實需要體諒吧！」、「既然是店規守規矩就好了，不喜歡就別來」、「難道連吃拉麵的時間都不能忍耐嗎？」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
復活節回港︱深圳灣口岸深夜大排長龍 羅湖大塞車有人趕不及過關
社會
4小時前
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
酒樓結業潮2026｜4個月內至少執14間酒樓 40年老字號失守/轉賣兩餸飯不果 這一連鎖品牌成重災區...
飲食
4小時前
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
紅磡廣場淪為「死場」？網民熱議商場風光不再 全靠這類店舖撐起...
生活百科
21小時前
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
消委會冷氣機推介｜12款窗口機獲高分 慳電/製冷/抽濕同樣出色！詳解變頻式/定頻式/匹數分別 即睇1匹+匹半+3/4匹與呎數對照
生活百科
21小時前
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒
即時中國
6小時前
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
拜山遇「墳場老鼠」 大嬸自備環保袋專偷一樣嘢 醒目清潔姐姐：跟咗你尾好耐｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
剝烚蛋殼總黏蛋白？即學3招秘技蛋殼一剝必成功 烹煮前簡單1步不黏殼
保健養生
2026-04-06 12:00 HKT
復活清明長假．出入境人數
復活清明長假．持續更新︱長假期最後一天 截至上午10時近9萬人次入境 港珠澳大橋最繁忙
社會
2小時前
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
吳麗珠罕談與許冠武12年情：有後悔都過咗去 憶述目擊許母遇恐怖車禍 欲幫手「執返隻腳」
影視圈
20小時前
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
00:26
巴士兩阿叔大談召妓心得 遭乘客鄙視圍攻終敗走 網民怒轟：為老不尊｜有片
突發
16小時前