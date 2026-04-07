遊日注意 | 埼玉縣名店強硬規定 吃拉麵不准滑手機 網上引發2派論戰

日本埼玉縣春日部市拉麵名店「煮干乱舞」，因禁止顧客吃拉麵時滑手機引發熱議。支持者認為店家規定有理，反對者卻認為管太多。

煮干乱舞於1月30日在社交平台X發文公告：「用餐中禁止使用智能手機，違者將被要求離場、恕不退款。」不過，等待餐點時滑手機，或者替拉麵拍照，則不在此限。

煮干乱舞圖文規客人用餐時禁止使用智能手機。X@niboshiranbu

店家希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。煮干乱舞官網

店內招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。X@niboshiranbu

連續9年入選百名店拉麵

煮干乱舞連續9年入選「食べログ百名店拉麵EAST」，招牌為小魚乾高湯搭配容易泡軟的細麵。

店家起初溫馨提醒「用餐中請盡量避免使用手機」，希望顧客能趁麵條最美味的時機享用。

店家盼最美味時機享用

但仍有顧客一邊吃麵，一邊觀看影片，甚至有人將智能手機直接放在調味料罐上，產生衞生疑慮，老闆川田雄一因而採取強硬措施。

川田雄一說：「最難過的還是不得不立規矩這件事，我其實很不想這樣做。」

網民看法兩極

隨著《富士電視台》節目「Live News イット！」4月1日報道，這項不尋常的規定在社交媒體上掀起論戰。

這項規定在X引發兩極反應，一些網民批評規定太強硬而無法接受，但也有不少人力挺店家，「這是大家都要用的東西，確實需要體諒吧！」、「既然是店規守規矩就好了，不喜歡就別來」、「難道連吃拉麵的時間都不能忍耐嗎？」